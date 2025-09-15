jitsu gif
    Дело блогера Эльмиры Толегеновой могут переквалифицировать в уголовное

    Опубликовано:

    Эльмира Толегенова
    Эльмира Толегенова. Фото: instagram.com/elt6i

    Представитель Комитета по регулированию игорного бизнеса в суде по делу блогера Толегеновой заявил о необходимости переквалифицировать административное дело в уголовное, передает корреспондент NUR.KZ.

    Абдель Балтеги отметил, что судебное разбирательство по делу блогера Эльмиры Толегеновой выявило много вопросов, ответы на которые невозможно дать в рамках административного производства.

    "К примеру, какую ценность имеют курсы "Жана бизнес"? Есть ли какие-либо сообщества? Какова стоимость этих курсов? Почему определение победителя розыгрыша делегировали автоматизированной программе, а не лототрону, который должен осуществлять определение победителя в прямом эфире? Какой алгоритм прописан в этом программном обеспечении?

    Все эти вопросы приводят к тому, что в действиях Толегеновой имеются признаки уголовно-наказуемых деяний, таких как мошенничество или незаконная предпринимательская деятельность.

    На основании изложенного, уважаемый суд, в соответствии со статьей 742 КоАП РК административное дело в отношении Толегеновой по статье 445-1 КоАП РК просим прекратить, а материалы дела передать органу досудебного производства в связи с наличием признаков уголовно-наказуемых деяний, предусмотренных статьей 214 УК РК - незаконное предпринимательство, а также статьей 190 УК РК - мошенничество", - мотивировал он.

    Напомним, ранее Министерство туризма и спорта сделало заявление из-за розыгрыша машин, проводимого в Instagram-аккаунтах известной пары блогеров - Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой.

    Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал, какое наказание может грозить блогерам.

    Ранее в горсуде Астаны сообщили, что специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны рассматривал дело в отношении блогера Ерболата Жанабылова за проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи по (ч.6 ст.445 – 1 КоАП).

    5 сентября, во время рассмотрения дела в отношении Жанабылова из зала суда удалили супругу блогера.

    А сегодня начался процесс по делу Эльмиры Толегеновой. Адвокат Олег Чернов перед заседанием в отношении блогера рассказал, какое ей предъявлено обвинение.

    Отметим, сторона обвинения назвала "барабан удачи", где разыгрывались призы после покупки ее с мужем курса, "лохотроном".

