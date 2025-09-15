Здание акимата за 86,5 млн тенге снесут в Атырауской области
Опубликовано:
В селе Аккизтогай Атырауской области административное здание акимата, построенное всего восемь лет назад, признали непригодным - его готовят к сносу, передает "Ак Жайык".
В 2017 году на стройку площадью 340 квадратных метров выделили бюджетные средства. Но радость сотрудники акимата быстро сменилась тревогой: стены и потолок пошли трещинами, фундамент просел, внутри стало холодно как на улице.
В 2022 году подрядчик обязался устранить недостатки за свой счет.
Формально ремонт провели, но вместо улучшений здание окончательно посыпалось: трещины расползлись до потолка, фундамент разошелся, пол просел, а плитка на улице превратилась в щебенку. То, что должно было продлить жизнь акимату, лишь ускорило его разрушение.
"Скрывать нечего - теперь пожинаем последствия. Зимой внутри очень холодно. Ремонту здание не подлежит", - признаются сотрудники.
В прошлом году экспертиза поставила точку: объект аварийный.
Заместитель акима района Аманжол Айдашев сообщил, что сейчас разрабатывается новая проектно-сметная документация. То есть будет новый акимат, а со старым распрощаются, словно его и не было.
Ранее в Актобе жильцы аварийного общежития потребовали для себя человеческих условий. Некоторым жителям выдали новые квартиры, а сто семей так и остаются в опасном здании. Крыша проваливается и течет, стены рушатся. Представляет угрозу и оголенная проводка.
В Петропавловске поселок Заречный, находящийся в пойме реки Есиль, несколько раз подвергался наводнению. Людей оттуда планируют переселить. Для горожан возводят новые многоэтажки в других микрорайонах города.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2286351-zdanie-akimata-za-86-5-mln-tenge-snesut-v-atyrauskoy-oblasti/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах