Здание акимата за 86,5 млн тенге снесут в Атырауской области

В селе Аккизтогай Атырауской области административное здание акимата, построенное всего восемь лет назад, признали непригодным - его готовят к сносу, передает "Ак Жайык".

В 2017 году на стройку площадью 340 квадратных метров выделили бюджетные средства. Но радость сотрудники акимата быстро сменилась тревогой: стены и потолок пошли трещинами, фундамент просел, внутри стало холодно как на улице.

В 2022 году подрядчик обязался устранить недостатки за свой счет.

Формально ремонт провели, но вместо улучшений здание окончательно посыпалось: трещины расползлись до потолка, фундамент разошелся, пол просел, а плитка на улице превратилась в щебенку. То, что должно было продлить жизнь акимату, лишь ускорило его разрушение.

Внутри здания акимата. Фото: azh.kz

"Скрывать нечего - теперь пожинаем последствия. Зимой внутри очень холодно. Ремонту здание не подлежит", - признаются сотрудники.

В прошлом году экспертиза поставила точку: объект аварийный.

Трещина в здании. Фото: azh.kz

Заместитель акима района Аманжол Айдашев сообщил, что сейчас разрабатывается новая проектно-сметная документация. То есть будет новый акимат, а со старым распрощаются, словно его и не было.

Ранее в Актобе жильцы аварийного общежития потребовали для себя человеческих условий. Некоторым жителям выдали новые квартиры, а сто семей так и остаются в опасном здании. Крыша проваливается и течет, стены рушатся. Представляет угрозу и оголенная проводка. В Петропавловске поселок Заречный, находящийся в пойме реки Есиль, несколько раз подвергался наводнению. Людей оттуда планируют переселить. Для горожан возводят новые многоэтажки в других микрорайонах города.

