Мать с 6 детьми хотели выселить из квартиры в Алматинской области

В Алматинской области продавец квартиры хотел выселить из нее мать с 6 детьми из-за нарушения условий соглашения по оплате жилья, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщает официальный Telegram-канал суда, гражданское дело о выселении из жилого помещения рассмотрел специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Алматинской области.

Истец обратился в суд с иском и заявил, что он является собственником спорной квартиры на основании договора купли-продажи от 29 января 2008 года.

Выяснилось, что 3 ноября 2017 года между сторонами было заключено соглашение о задатке, по условиям которого ответчик, многодетная мать, внесла задаток в размере 6,5 млн тенге.

Однако, по утверждению истца, в связи с систематическим нарушением ответчиком условий соглашения он просил суд выселить женщину и совместно проживающих с ней лиц из жилого помещения.

В ходе судебного заседания ответчик исковые требования не признала и представила встречный иск с уточнением об обязании исполнить условия соглашения о задатке от 3 ноября 2017 года.

Она указала, что соглашением предусмотрено внесение задатка в сумме 6,5 млн тенге в счет общей стоимости квартиры в размере 20 млн тенге. Оставшуюся сумму в размере 13,5 млн тенге она обязалась выплатить продавцу до 3 ноября 2024 года путем ежемесячных платежей по 100 тыс. тенге.

Суд принял решение отказать в удовлетворении иска к многодетной матери и несовершеннолетним 2008, 2010, 2014, 2016, 2021 и 2022 годов рождения о выселении из жилого помещения без предоставления другого жилья.

Встречный иск об обязании исполнить условия соглашения о задатке от 3 ноября 2017 года суд принял решение удовлетворить.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

Ранее в ЗКО экс-чиновника пришлось через суд выселять из служебной квартиры. Он заявил, что не имеет другого жилища, и отказался самостоятельно покидать служебную квартиру. Жительница Тараза хотела выселить семью сестры из своей квартиры, которая проживала в ней 23 года. Однако суд признал право собственности родственницы на жилье и отказал в выселении. Житель Шымкента заключил договор аренды с ипотечной компанией с правом выкупа трехкомнатной квартиры, но задолжал более 2 млн тенге. Его с 4 детьми захотели выселить из жилья.

