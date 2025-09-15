jitsu gif
    Провели подряд дней с нами
    Александра Ермолаева
    Александра Ермолаева
    Бывший сотрудник

    Мать с 6 детьми хотели выселить из квартиры в Алматинской области

    Опубликовано:

    Иллюстративное фото многодетной семьи
    Многодетная семья. Иллюстративное фото: middelveld / Getty Images

    В Алматинской области продавец квартиры хотел выселить из нее мать с 6 детьми из-за нарушения условий соглашения по оплате жилья, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

    Как сообщает официальный Telegram-канал суда, гражданское дело о выселении из жилого помещения рассмотрел специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Алматинской области.

    Истец обратился в суд с иском и заявил, что он является собственником спорной квартиры на основании договора купли-продажи от 29 января 2008 года.

    Выяснилось, что 3 ноября 2017 года между сторонами было заключено соглашение о задатке, по условиям которого ответчик, многодетная мать, внесла задаток в размере 6,5 млн тенге.

    Однако, по утверждению истца, в связи с систематическим нарушением ответчиком условий соглашения он просил суд выселить женщину и совместно проживающих с ней лиц из жилого помещения.

    В ходе судебного заседания ответчик исковые требования не признала и представила встречный иск с уточнением об обязании исполнить условия соглашения о задатке от 3 ноября 2017 года.

    Она указала, что соглашением предусмотрено внесение задатка в сумме 6,5 млн тенге в счет общей стоимости квартиры в размере 20 млн тенге. Оставшуюся сумму в размере 13,5 млн тенге она обязалась выплатить продавцу до 3 ноября 2024 года путем ежемесячных платежей по 100 тыс. тенге.

    Суд принял решение отказать в удовлетворении иска к многодетной матери и несовершеннолетним 2008, 2010, 2014, 2016, 2021 и 2022 годов рождения о выселении из жилого помещения без предоставления другого жилья.

    Встречный иск об обязании исполнить условия соглашения о задатке от 3 ноября 2017 года суд принял решение удовлетворить.

    Решение суда в законную силу пока не вступило.

    Ранее в ЗКО экс-чиновника пришлось через суд выселять из служебной квартиры. Он заявил, что не имеет другого жилища, и отказался самостоятельно покидать служебную квартиру.

    Жительница Тараза хотела выселить семью сестры из своей квартиры, которая проживала в ней 23 года. Однако суд признал право собственности родственницы на жилье и отказал в выселении.

    Житель Шымкента заключил договор аренды с ипотечной компанией с правом выкупа трехкомнатной квартиры, но задолжал более 2 млн тенге. Его с 4 детьми захотели выселить из жилья.

