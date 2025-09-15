В МВД обратились к казахстанским родителям

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Юлия Павлова
    Юлия Павлова
    Бывший сотрудник

    В МВД обратились к казахстанским родителям

    Опубликовано:

    Подросток с телефоном
    Ребенок с телефоном. Иллюстративное фото: Carol Yepes / Getty Images

    В последние годы мошенники все чаще нацеливаются на детей и подростков, используя их доверчивость и активность в Сети, в связи с чем в МВД дали рекомендации родителям, передает NUR.KZ.

    Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, важно, чтобы родители своевременно объясняли ребенку правила цифровой безопасности.

    Аферисты создают поддельные площадки для продажи виртуальных товаров в играх - персонажей, одежды, предметов. Введенные реквизиты банковской карты или пароль от аккаунта оказываются в руках мошенников.

    Чтобы защитить ребенка, важно объяснить ему несколько правил: 

    • не переходить по подозрительным ссылкам, 
    • не вводить на сторонних сайтах пароли и данные карт, 
    • покупать виртуальные товары только в официальных приложениях,
    • не оплачивать покупки через боты в соцсетях.

    Детям могут предложить писать комментарии или отзывы за деньги. Но для вывода средств мошенники требуют оплатить комиссию, а вместе с ней похищают данные карты.

    Важно объяснить: легких денег не бывает. Если ребенку нужны средства на покупку, лучше обсудить с ним, как накопить нужную сумму или открыть накопительный счет.

    Подросткам предлагают обналичивать чужие деньги за вознаграждение. На деле это участие в преступной схеме: карта школьника становится промежуточным счетом для похищенных средств.

    "Нельзя никому передавать карту и ее реквизиты, если на счет поступили ошибочные деньги, переводить их нельзя - нужно обратиться в банк, за дропперство предусмотрена уголовная ответственность", - предупреждают в полиции.

    Взломав аккаунт в соцсетях, мошенники рассылают сообщения с просьбами одолжить деньги или отправляют вредоносные ссылки.

    "Прежде чем помочь "другу", лучше позвонить ему лично, использовать антивирусные приложения и своевременно их обновлять, для младших детей настроить программы родительского контроля", - добавили в МВД.

    Полиция призывает родителей уделять внимание цифровой грамотности детей и регулярно обсуждать с ними правила безопасности в интернете. Чтобы избежать неприятных ситуаций, важно выстраивать с ребенком доверительные отношения. Он не должен бояться рассказать, что совершил ошибку, что его обманули или ему кто-то угрожает.

    Расскажите ребенку обо всех этих уловках и договоритесь, что прежде чем совершать покупку в интернете, вводить данные карты для авторизации, добавлять в друзья незнакомого человека или искать подработку онлайн, он обсудит это с вами.

    Добавим, дети могут начать играть в мобильные игры с ранних лет. При этом они не защищены от опасных уловок, которые специально разрабатывают мошенники, используя их доверие. Об этом читайте в нашем материале.

    Отметим, мобильные игры увлекают детей различными интересными событиями. Они также могут иметь свои акции и внутренние валюты, чем пользуются мошенники, обкрадывая родителей игроков.

    Кроме того, Национальный банк РК предупреждая казахстанцев о росте случаев мошенничества в цифровом пространстве, с которыми сталкиваются дети и подростки, отметил и опасность "виртуальных знакомых".

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    В МВД обратились к казахстанским родителям

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.