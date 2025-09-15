В МВД обратились к казахстанским родителям

В последние годы мошенники все чаще нацеливаются на детей и подростков, используя их доверчивость и активность в Сети, в связи с чем в МВД дали рекомендации родителям, передает NUR.KZ.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, важно, чтобы родители своевременно объясняли ребенку правила цифровой безопасности.

Аферисты создают поддельные площадки для продажи виртуальных товаров в играх - персонажей, одежды, предметов. Введенные реквизиты банковской карты или пароль от аккаунта оказываются в руках мошенников.

Чтобы защитить ребенка, важно объяснить ему несколько правил:

не переходить по подозрительным ссылкам,

не вводить на сторонних сайтах пароли и данные карт,

покупать виртуальные товары только в официальных приложениях,

не оплачивать покупки через боты в соцсетях.

Детям могут предложить писать комментарии или отзывы за деньги. Но для вывода средств мошенники требуют оплатить комиссию, а вместе с ней похищают данные карты.

Важно объяснить: легких денег не бывает. Если ребенку нужны средства на покупку, лучше обсудить с ним, как накопить нужную сумму или открыть накопительный счет.

Подросткам предлагают обналичивать чужие деньги за вознаграждение. На деле это участие в преступной схеме: карта школьника становится промежуточным счетом для похищенных средств.

"Нельзя никому передавать карту и ее реквизиты, если на счет поступили ошибочные деньги, переводить их нельзя - нужно обратиться в банк, за дропперство предусмотрена уголовная ответственность", - предупреждают в полиции.

Взломав аккаунт в соцсетях, мошенники рассылают сообщения с просьбами одолжить деньги или отправляют вредоносные ссылки.

"Прежде чем помочь "другу", лучше позвонить ему лично, использовать антивирусные приложения и своевременно их обновлять, для младших детей настроить программы родительского контроля", - добавили в МВД.

Полиция призывает родителей уделять внимание цифровой грамотности детей и регулярно обсуждать с ними правила безопасности в интернете. Чтобы избежать неприятных ситуаций, важно выстраивать с ребенком доверительные отношения. Он не должен бояться рассказать, что совершил ошибку, что его обманули или ему кто-то угрожает.

Расскажите ребенку обо всех этих уловках и договоритесь, что прежде чем совершать покупку в интернете, вводить данные карты для авторизации, добавлять в друзья незнакомого человека или искать подработку онлайн, он обсудит это с вами.

Добавим, дети могут начать играть в мобильные игры с ранних лет. При этом они не защищены от опасных уловок, которые специально разрабатывают мошенники, используя их доверие. Об этом читайте в нашем материале. Отметим, мобильные игры увлекают детей различными интересными событиями. Они также могут иметь свои акции и внутренние валюты, чем пользуются мошенники, обкрадывая родителей игроков. Кроме того, Национальный банк РК предупреждая казахстанцев о росте случаев мошенничества в цифровом пространстве, с которыми сталкиваются дети и подростки, отметил и опасность "виртуальных знакомых".

