"Сорвал планы": пешеход не дал водителю проехать по разделительной полосе в Астане

В Астане наказали водителя, который на своем автомобиле ехал по разделительной полосе. Ранее в Сети появилось видео, где водителю продолжить езду помешал пешеход, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте Astana_live24 опубликовали видео с информацией о том, что пешеход "сорвал планы" водителя ВАЗ и не дал ему продолжить движение по разделительной полосе.

На кадрах видно, как стоящий на тротуаре мужчина высказывает недовольство действиями водителя, особенно после того, как тот посигналил ему. Между водителем и пешеходом возник спор.

В комментариях просмотревшие видео казахстанцы встали на сторону пешехода.

"Мужчина - смелый красавчик", "Наверное думает, что он самый умный, обхитрил всех", "Что за люди, как можно заехать на разделительную полосу? Совсем что ли не знает правил? Из какого леса?" - возмутились казахстанцы.

Публикацию прокомментировали в Департаменте полиции Астаны. Там сообщили что водитель автомашины марки ВАЗ привлечен к административной ответственности за езду по тротуару. Кроме того, с водителем проведена беседа профилактического характера.

В июне в Кызылорде водителя наказали за то, что он выражался нецензурной бранью в адрес пешехода, который, по его мнению, медленно переходил дорогу по "зебре". Напомним, на прошлой неделе в Алматы водитель Mercedes не справился с управлением, выехал на разделительную аллею и врезался в дерево.

