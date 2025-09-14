Строительство жилья приостановили в одном из районов Алматы: в акимате озвучили причины
В Бостандыкском районе Алматы приостановили жилищное строительство - в квадрате улиц Розыбакиева - Катаева - Радостовца. В акимате озвучили причины, передает NUR.KZ.
Как сообщает акимат, в квадрате улиц Розыбакиева - Катаева - Радостовца в Бостандыкском районе ведутся строительно-монтажные работы. Однако согласно плану детальной планировки, на указанной территории предусмотрено строительство школы.
"В связи с этим реализация отдельных проектов жилищного строительства отложена до уточнения границ земельного участка под образовательный объект.
По итогам встреч с жителями, а также представителями строительных компаний достигнута договоренность о приостановке строительства до внесения необходимых корректировок в проектную документацию и уточнения границ Управлением архитектуры и градостроительства", - отмечается в заявлении акимата.
Сообщается, что в дальнейшем решения будут приниматься с учетом интересов горожан и требований действующего законодательства.
Вопрос находится на контроле акимата города Алматы.
Напомним, в конце прошлого года глава Управления городского планирования и урбанистики Алматы Нурлан Буранбаев сообщил, что в Алматы изменятся правила застройки.
В мае министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев ответил на вопрос о возможной новой волне точечного строительства в связи с назначением нового акима.
Параллельно в мегаполисе продолжается борьба с незаконным строительством - за несколько лет снесли 88 незаконных объектов.
В августе мы писали, что по поручению президента страны в Алматы вводится мораторий на точечную застройку в верхней части города. В пресс-службе акимата мегаполиса дали разъяснения.
