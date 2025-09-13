Павлодарка сообщила в полицию о "подозрительном человеке", а он просто ждал друга
Опубликовано:
В Павлодаре в рамках ОПМ "Бомж" женщина сообщила о подозрительном человеке рядом с детской площадкой. Его проверили, с документами оказалось все в порядке, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как отметили в полиции, зачастую именно люди без определенного места жительства становятся жертвами преступлений, а порой могут и сами пойти на криминал. Потому правоохранители ведут постоянный мониторинг за данной категорией граждан - проводят объезд и пеший обход участка.
Также стражи порядка откликаются и на сигналы от населения. Как правило, люди обращаются на 102, заметив бродяг во дворах и других местах общего пользования.
"К примеру, горожанка сообщила о подозрительном человеке рядом с детской площадкой. При проверке выяснилось, что мужчина ждал друга. Документы у него в порядке, сам он трезв. Порой тревоги граждан оказываются напрасными, тем не менее, полицейские отрабатывают каждый сигнал", - заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что жительницу села Коктобе в Павлодарской области оштрафовали за забывчивость - она жила с просроченным удостоверением личности больше года. За проживание без документов, удостоверяющих личность, грозит административная ответственность.
В Астане на крупную сумму оштрафовали местную жительницу, которая нанесла косметические средства на монумент. Ей придется заплатить 50 МРП (196 600 тенге).
