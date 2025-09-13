jitsu gif
    Колмакова Виктория
    Колмакова Виктория
    Редактор региональных новостей

    Павлодарка сообщила в полицию о "подозрительном человеке", а он просто ждал друга

    Опубликовано:

    Мужчина на улице
    Мужчина. Иллюстративное фото: Tara Moore/Getty Images

    В Павлодаре в рамках ОПМ "Бомж" женщина сообщила о подозрительном человеке рядом с детской площадкой. Его проверили, с документами оказалось все в порядке, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

    Как отметили в полиции, зачастую именно люди без определенного места жительства становятся жертвами преступлений, а порой могут и сами пойти на криминал. Потому правоохранители ведут постоянный мониторинг за данной категорией граждан - проводят объезд и пеший обход участка.

    Также стражи порядка откликаются и на сигналы от населения. Как правило, люди обращаются на 102, заметив бродяг во дворах и других местах общего пользования.

    "К примеру, горожанка сообщила о подозрительном человеке рядом с детской площадкой. При проверке выяснилось, что мужчина ждал друга. Документы у него в порядке, сам он трезв. Порой тревоги граждан оказываются напрасными, тем не менее, полицейские отрабатывают каждый сигнал", - заявили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что жительницу села Коктобе в Павлодарской области оштрафовали за забывчивость - она жила с просроченным удостоверением личности больше года. За проживание без документов, удостоверяющих личность, грозит административная ответственность.

    В Астане на крупную сумму оштрафовали местную жительницу, которая нанесла косметические средства на монумент. Ей придется заплатить 50 МРП (196 600 тенге).

