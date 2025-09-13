Спор из-за подгузников привел двух друзей в суд Кызылорды
В Кызылорде друзья разрешили спор из-за подгузников только в суде - конфликт урегулирован в порядке медиации, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается на официальной странице судов Кызылординской области в Facebook, истец обратился в Кызылординский городской суд с иском о взыскании с ответчика суммы задолженности.
Истец занимался продажей подгузников для детей. В 2022 году его друг (ответчик) попросил его продавать подгузники по более низкой цене.
Истец согласился с предложением друга. Сначала ответчик оплатил товар, но позже стал задерживать оплату за подгузники.
В ходе рассмотрения дела суд разъяснил сторонам их право завершить спор с помощью примирительных процедур.
В результате ответчик согласился выплачивать долг истцу по частям, поэтому стороны предложили суду утвердить медиативное соглашение.
Таким образом, затянувшийся спор между друзьями был разрешен путем примирения.
Ранее в Кызылординской области одно акционерное общество потребовало у другого 107,7 млн тенге, но спор закончился примирением сторон. Истцу вернули уплаченную государственную пошлину в размере 3 269 068 тенге.
В Жамбылской области спор между двумя ТОО на сумму более 756 млн тенге тоже урегулировали мирным соглашением. Ответчик обязался перечислить сумму задолженности двумя траншами.
