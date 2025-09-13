"Ночевала на кладбище и заправке": алматинка лишилась квартиры из-за мошенников

84-летняя Анна Ногаева из Алматы после встречи с мошенниками переписала квартиру и осталась на улице. С тех пор пенсионерка жила в парках, на заправках и даже на кладбище, передает КТК.

Около месяца назад бабушке помогли неравнодушные люди - сняли времянку, но и оттуда ее скоро выселят.

Уже три недели Анна Ногаева живет в однокомнатной времянке без воды и газа, зато с крышей над головой. Но даже в таких скромных условиях в доме царят уют и тепло. Пенсионерка приютила котенка. Говорит: все лучше, чем жить одной. Ее сын умер, а дочь и внуки отвернулись.

Теперь пушистый Пискун - единственная радость бабушки. Но в доме все равно не до смеха. Вместе с питомцем она вновь может остаться на улице. Хозяйка времянки поднимает стоимость аренды.

"Вот сейчас мне хозяйка сказала, что я мало плачу. Конечно, каждому нужно жить по средствам. Но не получается. Я ей заплатила мало денег, 55 тысяч всего - это мало. Пусть все люди, которые меня знают, поймут мое состояние и не осудят, что вот в таком я положении оказалась. Вы представьте, месяц я жила на улице. Я ночевала на кладбище, вот на этом, на Центральном, ночью. Иду, там ночую. Ночевала, рядом заправка машин, там ночевала. Вот чтобы никого не беспокоить", - рассказывает Анна Ногаева.

Без крыши над головой Анна Ивановна осталась из-за мошенников. Вспоминает, что все произошло в апреле прошлого года. Она вышла за продуктами и встретила молодых людей, которые предложили ее подвезти.

Не отказалась женщина и от воды уже в салоне авто. Говорит, что было дальше, не помнит. А когда пришла в себя, осознала: ее недвижимость в чужой собственности. Заявлять на мошенников пенсионерка не стала, в ее историю якобы никто не поверил.

"Да, это не только скучание, правильно? Мне 85 лет будет. Представьте, в этом возрасте остаться без жилья. Еще обвиняют, говорят, что якобы я сама его продала и деньги куда-то дела. Куда? Я непьющий, некурящий человек. Я всю жизнь только радовалась, всем помогала", - делится бабушка.

По словам Анны Ивановны, у нее есть дочь и внуки. Они живут в России и с бабушкой не общаются. Причин старушка не раскрывает, зато охотно рассказывает о соседях, которые ей постоянно помогают. Недавно хотели определить женщину в дом престарелых, но им якобы отказали, уверяет пенсионерка. Правда, в пансионате эти слова не подтвердили.

"КГУ "Центр социальных услуг "Шанырак" сообщает, что документы Ногаевой Анны Ивановны в адрес центра не поступали. Также не зафиксировано устных или письменных обращений от Ногаевой в учреждение. Согласно журналу личного приема граждан, запись о проведении приема с участием Ногаевой отсутствует", - сообщили в Управлении занятости и социальных программ Алматы.

Жить во времянке Анне Ивановне осталось чуть больше недели. После аренда закончится, и пенсионерке придется съехать. Правда, куда, бабушка не знает. Контактный номер: 87003004000.

Источник: КТК

В Шымкенте пенсионерка также стала жертвой мошенников - женщине сообщили об угрозе потери жилья, а спасти ситуацию, по их словам, могла лишь продажа квартиры. Звонки поступали по несколько раз в час. Горожанку "обрабатывали" целую неделю. Под постоянным давлением и угрозами пенсионерка словно под гипнозом начала выполнять все указания мошенников, продала квартиру и перечислила деньги. В полиции возбудили дело о мошенничестве.

Также жительница Актюбинской области продала квартиру и отдала эти деньги и свои сбережения мошенникам. Киберполицейским удалось вернуть ей часть средств - 9 млн тенге.

