Родители умершего после спортивных сборов мальчика потребовали возобновить расследование в Актобе

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Родители умершего после спортивных сборов мальчика потребовали возобновить расследование в Актобе

    Опубликовано:

    Кровати в больнице
    Больница. Иллюстративное фото: Kinga Krzeminska/Getty Images

    В конце февраля в Актобе после учебно-тренировочных сборов по казакша курес скончался 15-летний школьник. Дело закрыли, но родители потребовали возобновить расследование, передает сайт телеканала КТК.

    Семья считает, что все произошло из-за халатности организаторов. В тот день в школе олимпийского резерва, где занимались спортсмены, не оказалось медперсонала.

    "В сборах участвовали 80 детей со всей области. Но медиков там не было. Когда сын упал, тренер его поднял и тут же отпустил. Рахымжан рухнул на пол и уже не подавал признаков жизни. Скорую вызвали позже, а до этого его без сознания потащили на улицу - за руки и за ноги, с голым торсом", - заявил отец погибшего ребенка.

    Инцидент прокомментировал руководитель управления физической культуры и спорта Актюбинской области.

    "Я понимаю, конечно, случай трагичный. Мы должны какие-то определенные выводы делать, чтобы дальше всё это не повторялось. Но, допустим, та же ситуация в Ерементау, тот же медик, он оказывает, по сути, совсем минимальную первую помощь. Они точно так же вызывают скорую помощь. Я думаю, следствие в любом случае определит, кто виноват, по чьей вине это произошло", - заявил Мейрамбек Махамбетов.

    Уголовное дело закрыли в конце марта. Отмечается, что тогда ребенок еще находился в реанимации.

    "Был проведен весь комплекс следственных действий, в том числе просмотрены записи с камер видеонаблюдения, опрошены свидетели и очевидцы. В связи с отсутствием состава уголовного правонарушения, уголовное дело было прекращено с согласия надзорного органа", - пояснил руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

    После недавнего инцидента в Акмолинской области родители погибшего мальчика решили прервать молчание.

    Они отметили, что их сын 42 дня пролежал в коме - ему сделали трепанацию черепа, врачи сообщили о кровоизлиянии в мозг. Но от чего оно произошло, родные так и не узнали.

    Родители уверены, что только честное расследование может дать ответы на все вопросы. Теперь семья требует, чтобы уголовное дело возобновили, а виновные понесли наказание.

    Источник: КТК.

    Напомним недавно, в Ерейментау на республиканских соревнованиях по казакша курес произошел несчастный случай. Во время броска актюбинский подросток получил серьезную травму и пережил клиническую смерть. Спортсмена срочно госпитализировали в Ерейментаускую райбольницу.

    Там врачи смогли восстановить ритм его сердца - юношу перевели на аппарат ИВЛ. Предварительный диагноз - перелом костей шейного отдела позвоночника. Подростка решили транспортировать в больницу №2 Астаны.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.