Родители умершего после спортивных сборов мальчика потребовали возобновить расследование в Актобе

В конце февраля в Актобе после учебно-тренировочных сборов по казакша курес скончался 15-летний школьник. Дело закрыли, но родители потребовали возобновить расследование, передает сайт телеканала КТК.

Семья считает, что все произошло из-за халатности организаторов. В тот день в школе олимпийского резерва, где занимались спортсмены, не оказалось медперсонала.

"В сборах участвовали 80 детей со всей области. Но медиков там не было. Когда сын упал, тренер его поднял и тут же отпустил. Рахымжан рухнул на пол и уже не подавал признаков жизни. Скорую вызвали позже, а до этого его без сознания потащили на улицу - за руки и за ноги, с голым торсом", - заявил отец погибшего ребенка.

Инцидент прокомментировал руководитель управления физической культуры и спорта Актюбинской области.

"Я понимаю, конечно, случай трагичный. Мы должны какие-то определенные выводы делать, чтобы дальше всё это не повторялось. Но, допустим, та же ситуация в Ерементау, тот же медик, он оказывает, по сути, совсем минимальную первую помощь. Они точно так же вызывают скорую помощь. Я думаю, следствие в любом случае определит, кто виноват, по чьей вине это произошло", - заявил Мейрамбек Махамбетов.

Уголовное дело закрыли в конце марта. Отмечается, что тогда ребенок еще находился в реанимации.

"Был проведен весь комплекс следственных действий, в том числе просмотрены записи с камер видеонаблюдения, опрошены свидетели и очевидцы. В связи с отсутствием состава уголовного правонарушения, уголовное дело было прекращено с согласия надзорного органа", - пояснил руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

После недавнего инцидента в Акмолинской области родители погибшего мальчика решили прервать молчание.

Они отметили, что их сын 42 дня пролежал в коме - ему сделали трепанацию черепа, врачи сообщили о кровоизлиянии в мозг. Но от чего оно произошло, родные так и не узнали.

Родители уверены, что только честное расследование может дать ответы на все вопросы. Теперь семья требует, чтобы уголовное дело возобновили, а виновные понесли наказание.

Напомним недавно, в Ерейментау на республиканских соревнованиях по казакша курес произошел несчастный случай. Во время броска актюбинский подросток получил серьезную травму и пережил клиническую смерть. Спортсмена срочно госпитализировали в Ерейментаускую райбольницу.

Там врачи смогли восстановить ритм его сердца - юношу перевели на аппарат ИВЛ. Предварительный диагноз - перелом костей шейного отдела позвоночника. Подростка решили транспортировать в больницу №2 Астаны.

