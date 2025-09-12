В Минэнерго опровергли информацию о падении добычи газа
Минэнерго Казахстана опровергло информацию о падении добычи газа - в ведомстве заявили об увеличении добычи, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Распространяемая в ряде СМИ информация о падении добычи не соответствует официальным данным. Оперативные данные Бюро национальной статистики подтверждают положительную динамику: объем добычи составил 111,1% к показателю аналогичного периода прошлого года. Министерство призывает оперировать исключительно верифицированными данными для объективного освещения ситуации в отрасли", - заявили в Минэнерго.
По информации ведомства, добыча природного газа в Казахстане за 7 месяцев выросла на 9,2%.
"При этом, наблюдаемый рост цен на газ для потребителей не связан с объемами добычи. Это плановый и контролируемый этап реформы, направленной на переход к рыночным механизмам ценообразования", - добавили в министерстве.
В ведомстве объяснили, что данная мера необходима для обеспечения долгосрочной стабильности отрасли, привлечения инвестиций в разработку новых месторождений и предотвращения риска дефицита в будущем.
"Министерство энергетики подчеркивает, что изменение тарифов является взвешенным решением, которое позволит обеспечить бесперебойное газоснабжение всех потребителей страны в долгосрочной перспективе", - уточнили в Минэнерго.
