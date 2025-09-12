Среди полицейских был его сын: Министерство юстиции подало иск против адвоката

Межрайонный суд по гражданским делам Семея рассмотрел иск Министерства юстиции РК о лишении адвоката лицензии, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Абай.

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, Министерство юстиции обосновывало свои требования тем, что адвокат вступил в защиту подозреваемого по уголовному делу, где среди сотрудников полиции участвовал его сын.

По мнению истца, данное обстоятельство свидетельствовало о грубом нарушении норм уголовно-процессуального законодательства и должно было повлечь лишение права на занятие адвокатской деятельностью.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что оснований для удовлетворения иска нет.

В решении отмечено, что:

- адвокат был своевременно отстранен от участия в деле решением следственного судьи;

- права подозреваемого нарушены не были;

- следственные действия, проведенные с его участием, уголовным судом признаны законными;

- реального конфликта интересов и последствий, влияющих на исход дела, не выявлено.

Суд также обратил внимание, что вопрос о возможных нарушениях со стороны адвоката уже был предметом рассмотрения дисциплинарных комиссий областной и республиканской адвокатских коллегий. По итогам проведенного расследования ими были вынесены решения, которые в судебном порядке не оспорены и остаются действующими.

Суд подчеркнул, что лишение лицензии допустимо лишь в случае грубого или неоднократного нарушения закона и профессиональной этики. Формальное же нарушение не может автоматически повлечь крайнюю меру дисциплинарной ответственности.

Впоследствии судебная коллегия по гражданским делам суда области Абай поддержала выводы суда первой инстанции, оставив решение без изменения. Это окончательно подтвердило: в данном деле Министерство юстиции не представило достаточных оснований для лишения адвоката лицензии.

Судебные акты вступили в законную силу.

Ранее судом южной столицы были осуждены адвокат Алматинской городской коллегии и двое жителей города за подстрекательство к даче взятки госслужащим в 30 млн тенге. Юрист получил 1 год лишения свободы, еще одна фигурантка дела - 7 лет, третий подсудимый - 4 года колонии. Еще одного адвоката в Алматы приговорили к семи годам лишения свободы. Его обвинили в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки.

