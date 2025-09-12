jitsu gif
    Движение по одной из улиц временно перекроют в Алматы

    Опубликовано:

    Дорожный знак
    Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

    В Алматы с 12 по 14 сентября будет временно ограничено движение по улице Жандосова. На нескольких участках будут вестись работы на инженерных сетях, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

    По данным Управления энергетики и водоснабжения Алматы, с 23:00 12 сентября до 05:00 14 сентября будет ограничено движение автотранспорта по улице Жандосова - в восточном направлении, начиная от улицы Килыбай Медеубекова, а также в западном направлении от улицы Ашимова.

    Ограничения связаны с реализацией двух инфраструктурных проектов:

    1. "Строительство Западного канализационного коллектора в г. Алматы" включает прокладку магистрального канализационного коллектора протяженностью 34,9 км. Он обеспечит доступ к централизованной системе водоотведения для более 175 тыс. жителей Наурызбайского и Алатауского районов, а также около 20 тыс. жителей Карасайского и Илийского районов Алматинской области.
    2. "Строительство магистральных сетей водопровода и канализаций в микрорайоне Акжар, Наурызбайский район" - направлен на улучшение инженерной инфраструктуры района и обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды, а также стабильной работы сетей водоотведения.

    Работы будут проводиться на участках:

    • улица Жандосова - угол улицы Даулеткерей (трубопровод 400 мм, футляр 1000 мм);
    • улица Жандосова - угол улицы Даулеткерей (трубопровод 325 мм, футляр 1000 мм);
    • улица Жандосова - угол улицы Айманова (трубопровод 325 мм, футляр 1000 мм);
    • улица Жандосова - угол улицы Бекешева (трубопровод 325 мм, футляр 1000 мм).

    "Просим жителей и гостей города учитывать данную информацию при планировании маршрутов и заранее выбирать альтернативные пути объезда. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание", - говорится в сообщении.

    Участок перекрытия дороги
    Участок перекрытия. Фото: акимат Алматы

    Участки перекрытия дороги
    Участки перекрытия. Фото: акимат Алматы

    Участки перекрытия дороги
    Участки перекрытия дороги. Фото: акимат Алматы

    Участок перекрытия дороги
    Участок перекрытия. Фото: акимат Алматы

    На днях мы писали, что аким Алматы остался недоволен затянувшимися разрытиями и качеством дорожного покрытия.

    До этого советник акима города Алматы по вопросам коммуникаций и работы со СМИ Ильзат Акчурин сообщил о затянувшихся работах по реконструкции газопровода на проспекте Аль-Фараби - их приостановили до следующего года из-за начала учебного года.

    Также в акимате города рассказали, когда будет открыто движение по ранее перекрытым из-за ремонта коммунальной инфраструктуры улицам.

