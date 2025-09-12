Движение по одной из улиц временно перекроют в Алматы
В Алматы с 12 по 14 сентября будет временно ограничено движение по улице Жандосова. На нескольких участках будут вестись работы на инженерных сетях, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.
По данным Управления энергетики и водоснабжения Алматы, с 23:00 12 сентября до 05:00 14 сентября будет ограничено движение автотранспорта по улице Жандосова - в восточном направлении, начиная от улицы Килыбай Медеубекова, а также в западном направлении от улицы Ашимова.
Ограничения связаны с реализацией двух инфраструктурных проектов:
- "Строительство Западного канализационного коллектора в г. Алматы" включает прокладку магистрального канализационного коллектора протяженностью 34,9 км. Он обеспечит доступ к централизованной системе водоотведения для более 175 тыс. жителей Наурызбайского и Алатауского районов, а также около 20 тыс. жителей Карасайского и Илийского районов Алматинской области.
- "Строительство магистральных сетей водопровода и канализаций в микрорайоне Акжар, Наурызбайский район" - направлен на улучшение инженерной инфраструктуры района и обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды, а также стабильной работы сетей водоотведения.
Работы будут проводиться на участках:
- улица Жандосова - угол улицы Даулеткерей (трубопровод 400 мм, футляр 1000 мм);
- улица Жандосова - угол улицы Даулеткерей (трубопровод 325 мм, футляр 1000 мм);
- улица Жандосова - угол улицы Айманова (трубопровод 325 мм, футляр 1000 мм);
- улица Жандосова - угол улицы Бекешева (трубопровод 325 мм, футляр 1000 мм).
"Просим жителей и гостей города учитывать данную информацию при планировании маршрутов и заранее выбирать альтернативные пути объезда. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание", - говорится в сообщении.
На днях мы писали, что аким Алматы остался недоволен затянувшимися разрытиями и качеством дорожного покрытия.
До этого советник акима города Алматы по вопросам коммуникаций и работы со СМИ Ильзат Акчурин сообщил о затянувшихся работах по реконструкции газопровода на проспекте Аль-Фараби - их приостановили до следующего года из-за начала учебного года.
Также в акимате города рассказали, когда будет открыто движение по ранее перекрытым из-за ремонта коммунальной инфраструктуры улицам.
