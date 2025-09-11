Операторов обяжут передавать информацию об абонентах в госорганы

Сенат в двух чтениях поддержал закон, который позволит госорганам продолжить работу по цифровизации экономики, передает корреспондент NUR.KZ.

Такие нормы заложены в закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования системы государственной поддержки отрасли инновационной деятельности и государственной статистики".

Как отметил депутат Шакарим Буктугутов, основная новелла рассматриваемого сегодня закона связана с совершенствованием деятельности кластера Astana Hub.

В целях развития венчурного рынка вносятся поправки в части:

внедрения механизма оценки эффективности предоставления и реализации мер государственной поддержки инновационной деятельности по софинансированию венчурных фондов;

а также исключения софинансирования частных венчурных инвесторов.

Сообщается, что данная мера позволит усилить поддержку стартапов и инноваций, а также привлечь дополнительные инвестиции в высокотехнологичные отрасли.

В Предпринимательский кодекс вносятся поправки касательно дальнейшего развития Единого окна национальной инновационной системы. Они предусматривают определение государственных уполномоченных органов ответственных за предоставление информации в области инновационного развития.

"Кроме того, законом вносится поправка касательно предоставления операторами связи или владельцами сетей связи, осуществляющих деятельность на территории Казахстана, информацию об абонентах в органы государственной статистики. Эти данные будут обезличены и использованы для осуществления статистической деятельности", - отметил сенатор.

Напомним, что глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана, заявил о повсеместном внедрении ИИ.

По словам президента, для эффективной реализации этой цели правительство разработает единый концептуальный документ по развитию цифровизации и искусственного интеллекта Digital Qazaqstan, в котором все инициативы и проекты будут объединены в общенациональную стратегию.

Также он анонсировал создание министерства искусственного интеллекта и Цифровой кодекс.

