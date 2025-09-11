"Все закрыто на ремонт, мы не знали": почему в Астане так и не научились работать с иностранными туристами

Астана поражает своих гостей масштабом и архитектурой, но восторг быстро сменяется досадой. Путешественники возмущены нехваткой сведений о работе ключевых объектов и недоработанной инфраструктурой. Редакция NUR.KZ узнала, что мешает столице стать удобным туристическим центром.

Мы решили проехаться по главным местам Астаны и пообщаться с гостями города напрямую. Чаще всего они расстроены одним и тем же – нигде не найти данные о работе знаковых объектов. Они рассказывают: планируют визит, приходят на место, а там табличка «Закрыто». Вместо экскурсии их нередко ждет разочарование. Именно это и случилось с туристами из Германии и России.

"Нам как библиотекарям хотелось посетить Национальную библиотеку, но она оказалась закрыта. Нам не повезло", – рассказывает турист из Германии.

"Мы специально приехали на ЭКСПО, чтобы увидеть его и посетить, но, к сожалению, он закрыт", – добавляет путешественница из России.

С похожей ситуацией столкнулась и жительница Астаны. Она хотела показать внуку, который приехал к ней в гости на каникулы, музей NUR ALEM, но их ждали запертые двери. Женщина признается, что это очень расстроило ее родственников.

"Приехали гости мои, я их привезла сюда, чтобы посмотреть на достопримечательности, но все закрыто на ремонт, мы не знали. Мне перед гостями неудобно, думала покажу достопримечательности Астаны, а теперь возвращаемся домой", – признается местная жительница.

Что еще туристы думают об Астане – смотрите в репортаже NUR.KZ.

Истории о том, что туристов никто не предупреждает, - в столице не редкость. Путешественники негодуют, что в Астане сложно понять, какие объекты открыты, где проходят экскурсии и как спланировать маршрут.

"Больше информации хотелось бы. Конечно, мы спрашиваем у местных, но на сайте можно было бы подробно прочитать про достопримечательности. Обычно приезжаешь ненадолго и важно успеть все посмотреть", – говорит турист из России.

"Нет понимания, где посмотреть в одном месте всю информацию о том, куда можно пойти и где посмотреть достопримечательности", – подчеркивает другая гостья.

По словам путешественников, запертые двери встречают их и у других объектов: от музеев до смотровых площадок. Казалось бы, сфера ЭКСПО – символ столицы и одно из самых популярных мест для фото, но многие туристы сталкиваются с ремонтными работами и забором вместо ожидаемого зрелища. Убедились мы в этом лично: при визите на ЭКСПО столкнулись со строительным мусором и отсутствием данных о закрытии объекта.

Мы решили выяснить, кто отвечает за комфорт гостей в столице и вышли на главный туристический центр Visit Astana. Одна из главных задач организации – информировать туристов, но как обстоят дела на самом деле? Спойлер: на главном туристическом сайте столицы о ремонте и закрытии музея NUR ALEM ни слова.

Не только информация

Недовольство вызывает и инфраструктура города: туристы жалуются на недостаток общественных туалетов и мусорных баков, особенно в центре и местах массового отдыха.

"Я, например, захожу в заведения, беру разрешение и спокойно пользуюсь туалетом. А вот дети, когда им вдруг срочно нужно в туалет, пока никто не видит, забегают в кусты", – рассказывает турист из Актау.

"Постоянно мы в поиске, так скажем, уборной, вот этого не хватает, конечно. Именно когда ты в центре гуляешь, нужно найти кафе, заведение чтобы зайти (в туалет – прим. ред.)", – говорит одна из туристок.

"Хотелось бы добавить больше мусорных ведер, потому что долго идешь и ищешь, где бы сбросить мусор", – отмечает турист из России.

К этому прибавляются языковой барьер и ощущение нехватки национального колорита. Некоторые туристы отмечают, что в городе много футуристичных зданий, но не хватает деталей, которые подчеркивали бы казахскую культуру.

