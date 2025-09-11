jitsu gif
    Могут ли немедленно запретить самокаты в Алматы, как предложил депутат

    Опубликовано:

    Самокат стоит возле дороги
    Самокат. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

    Два дня назад депутат маслихата Бейбут Кусаинов предложил немедленно запретить самокаты до решения вопросов, связанных с ними. Мы решили узнать у акимата Алматы, возможно ли это, передает NUR.KZ.

    Как рассказали в акимате, в соответствии с законодательством услуги по аренде электросамокатов не регулируются местным исполнительным органом. Таким образом, у акимата города нет компетенций для приостановления работы кикшеринговых компаний, а также привлечения их к ответственности.

    "При этом управлением городской мобильности ведется работа с кикшеринговыми компаниями по вопросам запрета использования самокатов в парках, скверах и прогулочных зонах, а также подбора и расстановки электросамокатов.

    В целях упорядочивания работы электросамокатов в 2025 году между акиматом города Алматы, кикшеринговыми компаниями и ТОО "Единый оператор микромобильности" подписан меморандум о сотрудничестве.

    Так, с июня этого года кикшеринговые компании передали единому оператору функции по подбору и расстановке припаркованных электросамокатов. На сегодня работа единого оператора поделена на 15 зон, задействовано 67 человек (скауты)", - рассказали в акимате.

    Кроме того, в ведомстве добавили, что Единым оператором ведется работа по следующим направлениям:

    • полному закрытию прокатных зон на отдельных участках, связанных с проведением мероприятий;
    • координации деятельности кикшеринговых компаний,
    • информационному просвещению населения о правилах пользования электросамокатами.

    "Принятые меры позволили оперативно реагировать на сообщения о хаотично стоящих самокатах, а также обеспечить отслеживание работы скаутов в реальном времени. Учитывая положительный опыт работы единого оператора, планируется дальнейшее увеличение количества обслуживаемых зон, а также задействованных скаутов", - отметили в администрации города.

    Кроме того, в пилотном режиме планируют обустроить парковки для самокатов с помощью разметки. Предварительно уже определены 10 локаций. Если мера будет иметь положительный эффект, такие парковки появятся по всему городу.

    В акимате ожидают, что это позволит обеспечить порядок при завершении поездки на электросамокате и частично решит проблему хаотично расставленных и брошенных самокатов на тротуарах, перед домами и дорогами общего пользования.

    Напомним, ранее Бейбут Кусаинов предложил ввести временный запрет на электросамокаты в Алматы, пока не появятся нормальные парковки; не будут оборудованы безопасные велодорожки; не появятся четкие правила аренды и вождения.

    Ранее, выступая с посланием народу Казахстана, президент страны Касым-Жомарт Токаев высказался об опасности электросамокатов.

    А недавно в Алматы подростки на электросамокате сбили коляску с новорожденным ребенком. Родителей подростков привлекли к ответственности.

