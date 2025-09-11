jitsu gif
    Хозяина грузовика обязали заплатить почти 7 млн тенге по иску полиции Алматинской области

    Опубликовано:

    Грузовое авто едет по дороге
    Грузовик. Иллюстративное фото: yocamon / Getty Images

    В Жамбылской области с хозяина грузовика взыскали 6,9 млн тенге в качестве суммы сбора за первичную государственную регистрацию авто, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску Департамента полиции Алматинской области к казахстанцу о взыскании суммы сбора за первичную регистрацию транспортного средства рассмотрели в Меркенском районном суде.

    Суд установил, что в июне 2020 года за ответчиком был зарегистрирован грузовик DAF FT XF105. Это транспортное средство ранее не проходило первичную государственную регистрацию на территории Казахстана.

    В суде истец указал, что при первичной регистрации ответчик не уплатил сбор, в связи с чем в пользу государства подлежит взысканию 6,9 млн тенге.

    Ответчик иск не признал. Он пояснил, что документами по оформлению занималось третье лицо, которое от имени ответчика должно было произвести оплату. Почему деньги не поступили в доход государства, мужчина объяснить не смог.

    "Ответчику неоднократно давали время для предоставления доказательств оплаты сбора, однако они так и не были предоставлены", - отметили в суде.

    Решением суда иск Департамента полиции Алматинской области удовлетворили. С гражданина в пользу государства взыскано 6,9 млн тенге и госпошлина в размере 208 тыс. тенге.

    Решение суда вступило в законную силу. Сумма сбора уже уплачена ответчиком.

    Ранее Департамент полиции области Жетісу потребовал от казахстанца оплатить 8,6 млн тенге задолженности за первичную регистрацию грузовика Volvo 2009 года выпуска. При этом ответчик оставил досудебную претензию без ответа. С делом разбирался суд, где в результате примирительных процедур стороны заключили медиативное соглашение.

    В Актюбинской области при координации прокуратуры пресекли деятельность предполагаемой ОПГ, осуществлявшей незаконную постановку на учет грузового автотранспорта с использованием поддельных документов. По данным АФМ, регистрация проводилась на территории Актобе, Атырау и ЗКО с намеренным обходом установленных налоговым законодательством процедур.

