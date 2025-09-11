jitsu gif
    Семь частных воздушных судов признали небезопасными для полетов в Казахстане

    Опубликовано:

    Турбина самолета
    Самолет. Иллюстративное фото: Nisian Hughes/Getty Images

    После череды трагедий с участием легкомоторных воздушных судов в Казахстане начались внеплановые проверки. Пока проверили примерно 65% авиапарка страны, передает сайт телеканала КТК.

    Как сообщил телеканал, в ходе проверки уже выявили нарушения. Так, сразу семи частным воздушным судам запретили полеты.

    При этом в Министерстве транспорта отмечают, что специальная комиссия еще продолжает осмотр самолетов. Осмотреть успели 31 самолет из 47.

    "Хочу отметить, что данный показатель является промежуточным, он не итоговый, наши проверки продолжаются. Также сейчас специалисты ведут мониторинг социальных сетей. И если выявляются какие-то услуги, где говорится о том, что организация полетов за какую-то плату, то данные работы сразу же пресекаются. Предлагать какие-то полеты за деньги – это незаконно на самом деле", - рассказала официальный представитель Министерства транспорта Ляззат Стамгазиева.

    Источник: КТК

    Напомним, в июне, при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Жоламан в Астане потерпело крушение легкомоторное воздушное судно TL-2000. Отмечалось, что самолет принадлежал частному лицу. По данным Департамента полиции на транспорте, при падении самолета погибли два человека - пилот и пассажир.

    Затем в августе в Акмолинской области произошло авиационное происшествие с легкомоторным судном Aerostar R40F UP-LA229 при выполнении полета по линии авиации общего назначения. В Департаменте полиции на транспорте сообщили, что в результате ЧП погибли два человека.

    После этих двух ЧП с падением частных самолетов объявили, что в Астане, Алматы и Караганде пройдут внеплановые проверки.

