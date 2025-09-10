Видео с публичным отчитыванием девочек в хиджабах прокомментировали в Минпросвещения

В Министерстве просвещения отреагировали на распространяющееся в Сети видео с отчитыванием школьниц в хиджабах, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Казнете активно распространяется видео, на котором учительница выстраивает несколько учениц в ряд и публично отчитывает за ношение хиджаба.

Корреспондент NUR.KZ обратился за разъяснением в пресс-службу Министерство просвещения. Там сообщили, что ситуация, показанная в опубликованном в социальных сетях видео, не имеет отношения к школам Казахстана и системе образования нашей страны.

Кроме того, в Министерство просвещения напомнили о действующих требованиях к школьной форме, которые закреплены действующим законодательством РК.

"В соответствующем приказе четко определена форма одежды для девочек и мальчиков. Обязательная школьная форма организаций среднего образования соответствует светскому характеру обучения.

Фасон одежды должен быть классическим, цветовая гамма - выдержана в спокойных, неярких тонах с допущением сочетания не более трех цветов. При этом, согласно пункту 13 Требований, включение элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается", - пояснили в ведомстве.

В Минпросвещения добавили, что родители несут обязанность по соблюдению устава школы и установленных требований. Неисполнение этих обязанностей влечет предусмотренную законом ответственность, в том числе по Кодексу об административных правонарушениях.

Напомним, месяц назад на брифинге в правительстве журналисты отметили, что тема ношения хиджабов в школах поднимается каждый год. Глава Минпросвещения дал однозначный ответ - за это могут привлечь к ответственности.

Кроме того, недавно в полиции сообщили, что религиозные одеяния, в том числе хиджаб, не подпадают под действие нормы о запрете одежды, закрывающей лицо.

