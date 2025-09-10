На высказывание блогера о детях с аутизмом отреагировали в Минпросвещения

В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения напомнили казахстанцам об обязанности граждан защищать всех детей без исключения, передает NUR.KZ.

После того, как в Сети распространилась информация с высказыванием, содержащим призыв к насилию в отношении детей с расстройством аутистического спектра, в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения обратились к казахстанцам.

"Каждый гражданин Республики Казахстан обязан защищать ребенка от любых форм угроз и насилия, а также обеспечивать защиту всех детей без исключения.

В соответствии с Конвенцией о правах ребенка за каждым ребенком сохраняется право на жизнь и полноценное развитие. Эти права действуют независимо от пола, языка, религии, этнического или социального происхождения, состояния здоровья и любых иных обстоятельств, связанных с самим ребенком или его родителями и законными представителями", - говорится в обращении.

Сообщается, что высказывания, которые ставят под сомнение право ребенка на защиту или допускают оправдание насилия, недопустимы и противоречат не только закону, но и моральным принципам общества.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Комитет подчеркивает, что защита прав детей, включая детей с особыми образовательными потребностями, находится под особым фокусом государства", - заключили в ведомстве.

Напомним, в конце августа в Сети появилось видео, где подросток ударил о землю двухлетнего ребенка - пострадавший сломал руку. Позже в Департаменте полиции Алматы сообщили, что за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию родителей подростка привлекли к ответственности.

После случившегося казахстанцы пожаловались на высказывание по данному поводу одного из блогеров, которая, по их мнению, призывала к насилию в отношении к особенным детям. В ДП Алматы начали проверку.

А сегодня в кулуарах мажилиса глава Минтруда и соцзащиты ответила на вопрос о ее отношении к высказыванию блогера о детях с аутизмом.

