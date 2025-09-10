jitsu gif
    "Я вам мешаю?": говорящий "мешок с мусором" напугал девушек в Алматы (видео)

    Опубликовано:

    Мужчина в мешке под лавочкой
    Мужчина в мешке. Скриншот из видео: instagram.com/kazakhstan.media

    В Алматы девушки обнаружили мужчину, который лежал в большом мешке под качелями. В ситуации разбирались правоохранительные органы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

    В Сети появилось видео диалога молодых людей с человеком в мешке. В публикации говорится, что в вечернее время девушки решили посидеть на качелях и увидели под ними большой мешок. Сначала они решили, что это мусор, и даже наступали на него. Мужчина внутри никак не реагировал, и только позже прохожие предположили, что в мешке может быть человек.

    "Когда девушки начали проверять, изнутри вдруг раздался голос. Оказалось, в мешке все это время находился абсолютно здоровый мужчина 35-45 лет. Он сказал: "Я вам мешаю? Ну тогда пинайте меня дальше", - пишет автор поста.

    Испугавшись, девушки вызвали полицию. Через 15 минут на место приехал наряд. Как только зазвучала сирена, мужчина выбрался из мешка и попытался убежать, но его задержали.

    Корреспондент NUR.KZ обратился за разъяснением в Департамент полиции Алматы. Там сообщили, что данный факт, запечатленный рядом с детской площадкой, был проверен.

    "7 сентября текущего года мужчина был доставлен сотрудниками полиции в Управление полиции Алатауского района. По его словам, он находился в состоянии утомления и заснул. За мелкое нарушение общественного порядка он привлечен к административной ответственности", - рассказали в полиции.

    Департамент полиции Алматы просит горожан сохранять бдительность и при возникновении сомнительных ситуаций незамедлительно сообщать об этом по телефону "102".

    Напомним, в начале лета в Сети появилось видео, как неизвестные в масках и предположительно с топором выходят из подъезда многоэтажки в Алматы. Видео напугало алматинцев, в полиции прокомментировали ситуацию.

    Также в Сети было опубликовано видео, на котором мужчина гуляет в подъезде с предметом, похожим на нож. Авторы ролика отмечают, что мужчина беспокоит соседей. На это отреагировали в ДП Алматы.

