"Я вам мешаю?": говорящий "мешок с мусором" напугал девушек в Алматы (видео)

В Алматы девушки обнаружили мужчину, который лежал в большом мешке под качелями. В ситуации разбирались правоохранительные органы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В Сети появилось видео диалога молодых людей с человеком в мешке. В публикации говорится, что в вечернее время девушки решили посидеть на качелях и увидели под ними большой мешок. Сначала они решили, что это мусор, и даже наступали на него. Мужчина внутри никак не реагировал, и только позже прохожие предположили, что в мешке может быть человек.

"Когда девушки начали проверять, изнутри вдруг раздался голос. Оказалось, в мешке все это время находился абсолютно здоровый мужчина 35-45 лет. Он сказал: "Я вам мешаю? Ну тогда пинайте меня дальше", - пишет автор поста.

Испугавшись, девушки вызвали полицию. Через 15 минут на место приехал наряд. Как только зазвучала сирена, мужчина выбрался из мешка и попытался убежать, но его задержали.

Корреспондент NUR.KZ обратился за разъяснением в Департамент полиции Алматы. Там сообщили, что данный факт, запечатленный рядом с детской площадкой, был проверен.

"7 сентября текущего года мужчина был доставлен сотрудниками полиции в Управление полиции Алатауского района. По его словам, он находился в состоянии утомления и заснул. За мелкое нарушение общественного порядка он привлечен к административной ответственности", - рассказали в полиции.

Департамент полиции Алматы просит горожан сохранять бдительность и при возникновении сомнительных ситуаций незамедлительно сообщать об этом по телефону "102".

