Банный комплекс сносят в Алматы (фото)

В Алматы с участием судебных исполнителей начат снос банного комплекса, который собственник возвел без разрешительных документов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

В Алматы под снос попал объект, расположенный по ул. Малая Абая, 190, сообщает управление градостроительного контроля.

Ранее в результате внеплановой проверки было установлено, что собственник (физлицо) возвел объект за отсутствием разрешительных документов. В отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание на устранение допущенных нарушений.

22 ноября 2024 года инициирован иск в Специализированный межрайонный экономический суд Алматы на снос объекта, после чего последовали продолжительные судебные разбирательства.

Постановлением Алматинского городского суда от 2 июня 2025 года решение первой инстанции о сносе оставлено без изменений.

Снос объекта начат сегодня с участием судебных исполнителей, резюмируют в ведомстве.

Снос. Фото: акимат Алматы

Напомним, также ранее в Алматы под снос попало двухэтажное здание в центре - в ходе внеплановой проверки Управление градостроительного контроля установило, что собственник (физлицо) возводил постройку при отсутствии полного пакета разрешительных документов.

Также в Алматы после продолжительных судебных разбирательств в присутствии судисполнителей начат снос трехэтажного дома в микрорайоне Ерменсай.

До этого в мегаполисе снесли автомойку, расположенную на улице Ахмедьярова - строение было возведено без разрешительных документов.

Еще в Алматы под снос попала крупная часть известного в городе рынка "Арыстан", расположенного в микрорайоне "Аксай-2". Проведенная ранее проверка показала, что часть рынка построена без разрешительных документов.

