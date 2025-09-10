Информацию о стрельбе на границе прокомментировали в КНБ
Опубликовано:
В КНБ прокомментировали появившуюся сегодня в Сети информацию о том, что пограничники якобы открыли огонь на поражение по нарушителям госграницы в Жамбылской области, передает МИА "Казинформ".
В Сети отмечалось, что в результате стрельбы якобы были раненые. Однако в КНБ эту информацию опровергли. Здесь напомнили, что за распространение заведомо ложных сведений грозит уголовная ответственность.
Отметим, что за 2024 год к ответственности было привлечено более 55 тысяч нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве, в том числе: за нарушение границы - 324 иностранцев; за попытку нарушения границы - 383 иностранца.
Предотвращен 15 041 факт незаконного перемещения через госграницу наркотических средств, оружия и боеприпасов, религиозной литературы, горюче-смазочных материалов, товаров народного потребления и валюты.
Пресечено 390 фактов браконьерства в акватории Каспия.
Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 4,6 млрд тенге.
