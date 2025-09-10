Депутат предложил нанять частную охрану для матча "Кайрат" - "Реал Мадрид"

В мажилисе депутат Олжас Куспеков отметил, что на концертах Джей Ло охрану осуществляли казахстанские полицейские, на матче "Кайрат" - "Реал Мадрид" он предложил не привлекать их, передает NUR.KZ.

"В последнее время участие тысяч полицейских в крупных коммерческих концертах и шоу-бизнес мероприятиях вызывает в обществе множество вопросов.

К примеру, в этом году в Казахстан приезжала известная певица Дженнифер Лопес и провела концерты в Астане и Алматы. Согласно официальным данным, на концерт в Астане было привлечено около 1300 сотрудников полиции, а на мероприятие в Алматы – 2240 полицейских, 600 военнослужащих, а также частная охрана и волонтеры, всего около 3 тысяч человек", - заявил депутат.

Он добавил, что 30 сентября 2025 года, когда в Алматы пройдет футбольный матч клуба "Кайрат" и "Реал Мадрид", планируется привлечь более 2,5 тыс. сотрудников полиции и 300 военнослужащих Национальной гвардии.

"Коммерческие организации проводят концерты с целью получения прибыли, и обеспечение безопасности должно быть их прямой ответственностью. Государству нецелесообразно бесплатно расходовать свои ресурсы на эти задачи, так как это подрывает авторитет правоохранительной системы и доверие граждан.

В международной практике подобные функции в основном выполняют частные охранные агентства, а полиция привлекается только к государственным и общественно-политически значимым мероприятиям", - добавил депутат.

Правительству он предложил:

рассмотреть вопрос поэтапной передачи обязанности обеспечения общественной безопасности на коммерческих массовых мероприятиях частным охранным организациям;

проработать вопрос привлечения сотрудников органов внутренних дел только к государственным и общественно-политически значимым мероприятиям.

