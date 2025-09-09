Электросети загорелись на 15 этаже ЖК в Астане

В Есильском районе Астаны в жилом комплексе по улице Сарайшик произошел пожар. Возгорание в электрощите оперативно устранили пожарные, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС столицы.

О пожаре сообщил Департамент по ЧС Астаны в своем Instagram-аккаунте.

По данным ДЧС, возгорание электрических сетей в электрощите произошло на 15 этаже многоквартирного дома. Отмечается, что спасатели оперативно ликвидировали пожар и не допустили дальнейшего распространения огня.

"Прибывшие на место пожарные спасли из жилого комплекса по лестничному маршу и с помощью специальной автолестницы АКП-90 8 человек, из них 4 детей", - рассказали спасатели.

Жители поблагодарили спасателей за своевременные действия по тушению пожара и проведению спасательных работ.

Сегодня мы писали, что курение в постели привело к пожару в Семее - мужчина попал в больницу в результате ЧП. Спасатели эвакуировали с места ЧП детей.

Также минувшей ночью двухэтажное здание едва не сгорело в Астане. Загорание хозпостройки, прилегающей к двухэтажному зданию, произошло в Сарыаркинском районе по улице Болашак.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.