Электросети загорелись на 15 этаже ЖК в Астане
Опубликовано:
В Есильском районе Астаны в жилом комплексе по улице Сарайшик произошел пожар. Возгорание в электрощите оперативно устранили пожарные, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС столицы.
О пожаре сообщил Департамент по ЧС Астаны в своем Instagram-аккаунте.
По данным ДЧС, возгорание электрических сетей в электрощите произошло на 15 этаже многоквартирного дома. Отмечается, что спасатели оперативно ликвидировали пожар и не допустили дальнейшего распространения огня.
"Прибывшие на место пожарные спасли из жилого комплекса по лестничному маршу и с помощью специальной автолестницы АКП-90 8 человек, из них 4 детей", - рассказали спасатели.
Жители поблагодарили спасателей за своевременные действия по тушению пожара и проведению спасательных работ.
Сегодня мы писали, что курение в постели привело к пожару в Семее - мужчина попал в больницу в результате ЧП. Спасатели эвакуировали с места ЧП детей.
Также минувшей ночью двухэтажное здание едва не сгорело в Астане. Загорание хозпостройки, прилегающей к двухэтажному зданию, произошло в Сарыаркинском районе по улице Болашак.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2284368-elektroseti-zagorelis-na-15-etazhe-zhk-v-astane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах