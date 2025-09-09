Актюбинцу отменили кредит за пылесос на 1,3 млн тенге

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Актюбинцу отменили кредит за пылесос на 1,3 млн тенге

    Опубликовано:

    Мужчина пылесосит пол
    Пылесос. Иллюстративное фото: EyeEm Mobile GmbH / Getty Images

    Жителю Актобе помогли добиться возврата пылесоса, который он приобрел за 1,3 млн тенге, и отмены банковского кредита за него, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, житель Актобе приобрел пылесос в рассрочку через банк за 1 320 000 тенге. Представители компании позвонили ему с предложением бесплатной химчистки ковров с целью увеличения количества клиентов. Однако, как выяснилось, их визит был связан с продажей пылесоса.

    "По словам потребителя, менеджеры компании настойчиво способствовали быстрому принятию решения, демонстрируя пылесос и сравнивая его цены с другими магазинами", - отметили в ведомстве.

    В качестве бонуса они предложили принять бывший в употреблении пылесос и оформить покупку нового пылесоса стоимостью 1,9 млн тенге за 1 320 000 тенге. Потребитель отказался передавать свой старый пылесос, однако оплату за новый товар оформили в кредит через банк на сумму 1 320 000 тенге.

    Впоследствии актюбинец отказался от получения товара и потребовал возврата средств. Однако продавец отказался вернуть деньги за неиспользованный товар в течение установленного законом срока.

    По Закону "О защите прав потребителей" покупатель вправе в течение 14 дней с момента передачи ему непродовольственного товара обменять купленный товар в месте покупки или иных местах, объявленных продавцом (изготовителем), на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки, комплектации и тому подобное либо на другой товар по соглашению сторон, произведя в случае разницы в цене необходимый перерасчет с продавцом.

    При отсутствии необходимого для обмена товара у продавца (изготовителя) покупатель вправе возвратить приобретенный товар продавцу (изготовителю) и получить уплаченную за него денежную сумму.

    Кроме того, продавец обязан обеспечить обмен или возврат непродовольственного товара надлежащего качества, если он не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также документ, подтверждающий факт приобретения товара, в течение 14 календарных дней, если более длительный срок не установлен договором, со дня приобретения товара.

    Потребителю оказали помощь в написании письменной претензии. Была проведена разъяснительная работа, в том числе беседа с продавцом о его обязанностях.

    В результате договор купли-продажи между потребителем и продавцом расторгли, а оформленный кредит на сумму 1 320 000 тенге был отменен.

    Ранее жительница Павлодара захотела вернуть набор кастрюль, купленный за 6 339 тенге, так как усомнилась в их качестве. Она написала претензию предпринимателю, но ответа не получила. При проведении проверки предпринимателя оштрафовали за непредоставление ответа.

    А житель Западного Казахстана добился возврата 1 млн тенге, когда узнал, что купил массажную накидку по цене в 17 раз дороже ее рыночной стоимости.

    Жительница ВКО смогла вернуть все деньги после подписания под давлением договора на косметологические услуги, которые так и не были ей оказаны. По ее словам, персонал центра уговорил ее оформить абонемент на процедуры за 970 тысяч тенге в рассрочку.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.