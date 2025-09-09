Актюбинцу отменили кредит за пылесос на 1,3 млн тенге

Жителю Актобе помогли добиться возврата пылесоса, который он приобрел за 1,3 млн тенге, и отмены банковского кредита за него, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, житель Актобе приобрел пылесос в рассрочку через банк за 1 320 000 тенге. Представители компании позвонили ему с предложением бесплатной химчистки ковров с целью увеличения количества клиентов. Однако, как выяснилось, их визит был связан с продажей пылесоса.

"По словам потребителя, менеджеры компании настойчиво способствовали быстрому принятию решения, демонстрируя пылесос и сравнивая его цены с другими магазинами", - отметили в ведомстве.

В качестве бонуса они предложили принять бывший в употреблении пылесос и оформить покупку нового пылесоса стоимостью 1,9 млн тенге за 1 320 000 тенге. Потребитель отказался передавать свой старый пылесос, однако оплату за новый товар оформили в кредит через банк на сумму 1 320 000 тенге.

Впоследствии актюбинец отказался от получения товара и потребовал возврата средств. Однако продавец отказался вернуть деньги за неиспользованный товар в течение установленного законом срока.

По Закону "О защите прав потребителей" покупатель вправе в течение 14 дней с момента передачи ему непродовольственного товара обменять купленный товар в месте покупки или иных местах, объявленных продавцом (изготовителем), на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки, комплектации и тому подобное либо на другой товар по соглашению сторон, произведя в случае разницы в цене необходимый перерасчет с продавцом.

При отсутствии необходимого для обмена товара у продавца (изготовителя) покупатель вправе возвратить приобретенный товар продавцу (изготовителю) и получить уплаченную за него денежную сумму.

Кроме того, продавец обязан обеспечить обмен или возврат непродовольственного товара надлежащего качества, если он не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также документ, подтверждающий факт приобретения товара, в течение 14 календарных дней, если более длительный срок не установлен договором, со дня приобретения товара.

Потребителю оказали помощь в написании письменной претензии. Была проведена разъяснительная работа, в том числе беседа с продавцом о его обязанностях.

В результате договор купли-продажи между потребителем и продавцом расторгли, а оформленный кредит на сумму 1 320 000 тенге был отменен.

Ранее жительница Павлодара захотела вернуть набор кастрюль, купленный за 6 339 тенге, так как усомнилась в их качестве. Она написала претензию предпринимателю, но ответа не получила. При проведении проверки предпринимателя оштрафовали за непредоставление ответа.

А житель Западного Казахстана добился возврата 1 млн тенге, когда узнал, что купил массажную накидку по цене в 17 раз дороже ее рыночной стоимости.

Жительница ВКО смогла вернуть все деньги после подписания под давлением договора на косметологические услуги, которые так и не были ей оказаны. По ее словам, персонал центра уговорил ее оформить абонемент на процедуры за 970 тысяч тенге в рассрочку.

