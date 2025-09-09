jitsu gif
    Семейчанин после смерти отца, матери и брата обратился в суд из-за 3-комнатной квартиры

    Опубликовано:

    Мужчина дома
    Мужчина. Иллюстративное фото: Prostock-Studio / Getty Images

    Власти Семея обязали пересмотреть заявление о приватизации жилья пострадавшего от ядерных испытаний. Ранее мужчине отказали в проведении процедуры, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Абай.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в 1983 году жителю Семея предоставили трехкомнатную квартиру на семью из четырех человек на основании ордера, выданного местным исполнительным органом.

    В 1989 году основной наниматель скончался. Впоследствии умерли также его супруга и один из сыновей.

    Оставшийся сын, постоянно проживающий в квартире более 40 лет, в 2023 году обратился с заявлением о ее приватизации.

    Однако заявление отклонили без проведения надлежащей административной процедуры со ссылкой на отсутствие подтверждения права на безвозмездную приватизацию.

    Специализированный межрайонный административный суд области Абай рассмотрел иск жителя Семея.

    Было установлено, что истец относится к категории пострадавших от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, что подтверждалось соответствующим документом. С 1990 года он ограничен в возможностях по здоровью (III группа).

    Отмечалось, что с момента предоставления жилья мужчина проживает в нем постоянно и несет расходы по его содержанию.

    Суд отметил, что истец не реализовал свое законное право на безвозмездную приватизацию жилого помещения из государственного жилищного фонда по Закону "О жилищных отношениях".

    Суд пришел к выводу, что отказ в удовлетворении заявления нарушает требования административной процедуры.

    "Решение было принято без рассмотрения вопроса жилищной комиссией и без заслушивания заявителя. Это противоречит принципам законности и справедливости", - пояснили в суде.

    С учетом изложенного суд удовлетворил административный иск в полном объеме. Акиму Семея и отделу жилищных отношений и жилищной инспекции предписано повторно рассмотреть заявление истца на заседании жилищной комиссии с учетом позиции суда.

    Ранее в Атырау учителю предоставили в аренду 2-комнатную квартиру из жилфонда, но отказали в ее приватизации, так как женщина владела недостроенным домом. В итоге педагог подарила дом знакомой, а права на приватизацию жилья смогла добиться только через суд.

    В Актау защитили права бывшего военнослужащего на рассмотрение его заявления о приватизации квартиры жилищной комиссией. Дело в том, что военнослужащие с выслугой 10 лет и более, а также уволенные со службы в связи с сокращением штатов вправе приватизировать по остаточной стоимости занимаемые ими жилища, приравненные к служебным.

