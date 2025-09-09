Опоздавшая на рейс казахстанка устроила скандал в аэропорту (видео)

В Шымкенте при посадке в самолет пассажирка, сопровождающая женщину в инвалидной коляске, устроила скандал с бортпроводниками авиакомпании FlyArystan, передает NUR.KZ.

Видео, снятое при посадке в самолет, опубликовал Instagram-паблик astarlyakikat.kz.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании FlyArystan, 5 сентября 2025 года две женщины опоздали на рейс FS7310 из Шымкента в Астану.

Авиаперевозчик уточнил, что они прибыли на стойку регистрации в 01:59, хотя регистрация закончилась в 01:35. Несмотря на задержку, сотрудники наземного обслуживания оказали поддержку пассажиру с ограниченными возможностями и ее спутнице, помогли с переносом ручной клади и трости, сопроводили их к выходу на посадку и разрешили пройти на борт.

"Однако сопровождающий пассажир неоднократно оскорбляла сотрудников авиакомпании и демонстрировала деструктивное поведение. Она продолжала повышать голос у борта самолета и звонить сотрудникам по телефону", - подчеркнули в компании FlyArystan.

Несмотря на то, что пассажиры были сняты с рейса из-за опоздания и неадекватного поведения, было принято решение о допуске их на борт с учетом возраста и особых потребностей пассажира с ограниченными возможностями.

"Однако, несмотря на это, сопровождающий пассажир продолжила неподобающее поведение, а затем успокоилась и поднялась на борт. В результате обе пассажирки вылетели этим рейсом", - подытожили в авиакомпании.

Ранее 48-летнего жителя Туркестанской области сняли с авиарейса Актобе - Шымкент за нетрезвый вид, мелкое хулиганство и неповиновение полицейскому. Мужчина не выполнял требования экипажа и выражался нецензурной бранью в отношении работников авиакомпании.

Жительницу Атырау сняли с рейса за нарушение общественного порядка - женщина была пьяна, вела себя агрессивно и материлась.

В июне самолет FlyArystan вовремя не вылетел по рейсу Алматы - Шымкент. Из-за деструктивного поведения пассажира всех высадили для обыска борта и перенесли время вылета.

