Концерт российской певицы Полины Гагариной отменили в Астане

Сегодня, 9 сентября, стало известно, что концерт российской исполнительницы Полины Гагариной в Астане отменен. По отмене концерта казахстанцы ранее даже запустили петицию, передает NUR.KZ.

Информацию корреспонденту NUR.KZ подтвердили в Управлении культуры Астаны.

"Частный концерт исполнительницы Полины Гагариной, запланированный на 27 ноября, отменен в связи с обстоятельствами со стороны самого частного организатора", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в конце августа казахстанцы опубликовали обращенную к Минкультуры петицию за отмену концертов российской исполнительницы Полины Гагариной в Астане и Алматы.

До этого в июне другая российская певица, Земфира, заявила об отмене концерта в Алматы. Позже в КазНу имени аль-Фараби прокомментировали ситуацию, отметив, что такие масштабные концерты не проводятся на стадионе "Хан Тенгри" в вечернее и ночное время, поскольку возле стадиона расположены жилые дома.

А несколько дней назад известный певец Макс Корж впервые публично высказался о дважды отмененном концерте в Алматы, а также поделился своим мнением о причинах решения.

