Концерт российской певицы Полины Гагариной отменили в Астане
Опубликовано:
Сегодня, 9 сентября, стало известно, что концерт российской исполнительницы Полины Гагариной в Астане отменен. По отмене концерта казахстанцы ранее даже запустили петицию, передает NUR.KZ.
Информацию корреспонденту NUR.KZ подтвердили в Управлении культуры Астаны.
"Частный концерт исполнительницы Полины Гагариной, запланированный на 27 ноября, отменен в связи с обстоятельствами со стороны самого частного организатора", - сообщили в ведомстве.
Напомним, в конце августа казахстанцы опубликовали обращенную к Минкультуры петицию за отмену концертов российской исполнительницы Полины Гагариной в Астане и Алматы.
До этого в июне другая российская певица, Земфира, заявила об отмене концерта в Алматы. Позже в КазНу имени аль-Фараби прокомментировали ситуацию, отметив, что такие масштабные концерты не проводятся на стадионе "Хан Тенгри" в вечернее и ночное время, поскольку возле стадиона расположены жилые дома.
А несколько дней назад известный певец Макс Корж впервые публично высказался о дважды отмененном концерте в Алматы, а также поделился своим мнением о причинах решения.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2284218-v-astane-otmenili-koncert-rossiyskoy-pevicy-poliny-gagarinoy/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах