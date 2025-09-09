Мальчики заперлись с девочкой в туалете школы в Жамбылской области: в полиции отреагировали на инцидент
Опубликовано:
В Департаменте полиции Жамбылской области прокомментировали распространяющееся в Сети видео, как мальчики тащат девочку к кабинке туалета, передает NUR.KZ.
Напомним, сегодня в Сети появилось видео из Жамбылской области - на кадрах мальчики тащат девочку к кабинке туалета и закрываются с ней. В управлении образования отметили, что отношении ответственных сотрудников учреждения применены дисциплинарные взыскания.
В пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области сообщили, что заявление по данному факту не поступало. Вместе с тем по видеоматериалу провели проверку с целью установления всех обстоятельств произошедшего.
"Все участники инцидента - ученики 1-2 классов - установлены. С их законными представителями проведены профилактические беседы с разъяснением мер ответственности за нарушение законодательства", - пояснили в полиции.
Кроме того, по факту несообщения в правоохранительные органы в Управление образования акимата Жамбылской области направлено представление для принятия мер в отношении должностных лиц.
Напомним, в Туркестанской области 19-летнего парня подозревают в шантаже школьницы. Его задержали и доставили в полицию для выяснения обстоятельств.
До этого в Сети распространялось видео, на котором учитель, проходя мимо, тыкает неизвестным предметом в ученика. На видео отреагировали в полиции и отделе образования Павлодара.
