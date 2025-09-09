jitsu gif
    У лебедей, которых душили в ботсаду Алматы, появился личный охранник (видео)

    Опубликовано:

    Ботанический Сад Алматы
    Ботанический сад Алматы. Фото: NUR.KZ

    В ботаническом саду Алматы, где недавно произошел неприятный инцидент с удушением лебедя, у птиц появился охранник, работу которого сняли на видео, передает NUR.KZ.

    Ботанический сад Алматы в своем Instagram репостнул видео из TikTok, запечатлевшие работу охранника у пруда с лебедями.

    "Наши сотрудники службы безопасности стали настоящими героями соцсетей! Блогер Асет Мурзабаев поделился у себя на странице роликом, как сотрудник службы безопасности ботсада защищает лебедей от попыток подкармливать их чипсами или дразнить", - сообщили в ботсаду.

    Автор видео отметил, что у охранника нелегкая работа, поскольку ему приходится нон-стоп делать замечания посетителям.

    "Интересно, что второй ролик выложила сама посетительница, которая решила покормить птиц чипсами. На видео видно, как наш сотрудник не только остановил нарушение, но даже выловил чипсы из воды и объяснил, почему так делать нельзя. В комментариях все дружно написали, что такое поведение недопустимо", - дополнили в ботсаду и поблагодарили сотрудников службы безопасности и посетителей за понимание и ответственное отношение к птицам.

    В комментариях к посту пользователи высказывают одобрение принятой мере и даже призывают администрацию ботсада штрафовать посетителей.

    "Правильно делают, что запрещают", "Надо вопрос этим людям задавать - из-за твоего хлебушка лебедь погибнет, ты хочешь стать убийцей животного? Да, может звучит жестоко, но сразу объясняет последствия", "Создайте систему штрафов и установите табло перед озером, чтобы люди сразу видели, что они могут быть наказаны тут же, за неправильные действия", - пишут казахстанцы.

    Ранее, напомним, в Сети появилось видео, на котором зафиксирован случай - мужчина схватил лебедя за шею на территории Ботанического сада. Этот поступок вызвал возмущение общественности.

    Позднее сообщалось, что за жестокое обращение с птицей суд назначил мужчине административный арест на 7 суток.

