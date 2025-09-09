Кызылординец купил виртуальные очки и через полгода получит новые
Спор между покупателем и предпринимателем урегулировали по соглашению сторон - продавец обязался предоставить новые виртуальные (VR) очки, передает NUR.KZ со ссылкой на Кызылординский областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, истец приобрел через онлайн-магазин очки виртуальной реальности у ответчика - индивидуального предпринимателя.
Гарантийный срок товара составлял 1 год. Обнаружив неисправность виртуальных очков через 6 месяцев после начала использования, истец в рамках гарантийного срока обратился к ответчику с требованием устранить ее.
Однако досудебное урегулирование спора не принесло результата, поэтому потребитель был вынужден обратиться в суд.
В ходе судебного разбирательства поставщик провел диагностическую проверку товара. По ее результатам было установлено, что неисправность возникла не в самих очках, а в блоке питания.
На судебном заседании сторонам разъяснили их права на урегулирование спора с помощью примирительных процедур.
В результате стороны достигли соглашения. По нему ответчик обязался предоставить потребителю новые VR-очки в установленный срок.
Суд утвердил медиативное соглашение, заключенное между сторонами, и прекратил производство по гражданскому делу.
Ранее житель Уральска через суд вернул неисправный автомобиль стоимостью 17,8 млн тенге в салон. Ему потребовался год, чтобы добиться своей цели. Суд признал, что имеющиеся дефекты в машине являются существенными недостатками.
Жительница Костаная купила диван, но в нем обнаружился брак. Мебельный салон не спешил заменить товар. Женщине пришлось обратиться в суд, чтобы получить назад свои деньги - почти 600 тыс. тенге.
В Павлодаре к судебному разбирательству привел спор между заказчиком и поставщиком из-за цвета шкафов для одежды. Покупателя обязали принять изготовленный и поставленный товар по договору государственных закупок.
