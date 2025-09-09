Казахстанка позволила сестре жить в квартире, а через 23 года захотела выселить ее с семьей

Жительница Тараза хотела выселить семью сестры из своей квартиры. Однако суд признал право собственности родственницы на жилье и отказал в выселении, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в основе спора лежал конфликт между двумя родными сестрами, жительницами Тараза.

Учитель средней школы обратилась в суд с иском, утверждая, что является зарегистрированным собственником квартиры по договору приватизации 2003 года. Она просила выселить семью своей родной сестры из семи человек, включая несовершеннолетних детей.

Ответчик во встречном иске о признании права собственности на спорную квартиру в силу приобретательной давности указала, что проживает в ней с семьей более 23 лет на основании договоренности с сестрой (истцом) и выданной ею же нотариальной доверенности на распоряжение жильем.

Все это время - с 2002 года - семья ответчика несла расходы на содержание квартиры, производила капитальные улучшения и проживала в ней непрерывно и открыто.

"В ходе судебного разбирательства были заслушаны показания свидетелей-соседей, подтверждающие факт длительного проживания ответчика и его семьи. Были изучены документы, подтверждающие оплату коммунальных услуг и содержание спорной квартиры. Сам истец ранее выдала доверенности, в том числе на продажу спорного имущества", - отметили в суде.

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних, рассмотрев дело, пришел к выводу, что в действиях ответчика имеются все признаки, предусмотренные статьей 240 Гражданского кодекса: добросовестность, открытость и непрерывность владения недвижимым имуществом как своим собственным в течение более 7 лет.

В связи с этим суд отказал в удовлетворении иска о выселении и удовлетворил встречный иск ответчика, признав за ней право собственности на квартиру.

Истец обжаловала это решение в апелляционном порядке. Судебная коллегия по гражданским делам Жамбылского областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции, поскольку добросовестное, открытое и непрерывное владение и пользование ответчиком недвижимым имуществом, а также бремя его содержания были достоверно подтверждены в суде. Кроме того, истец не предоставила доказательств, опровергающих данные обстоятельства.

Решение суда первой инстанции оставили без изменений. Судебные акты уже вступили в законную силу.

