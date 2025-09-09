jitsu gif
    Провели подряд дней с нами

    Казахстанка позволила сестре жить в квартире, а через 23 года захотела выселить ее с семьей

    Опубликовано:

    Коридор в квартире
    Квартира. Иллюстративное фото: jkitan / Getty Images

    Жительница Тараза хотела выселить семью сестры из своей квартиры. Однако суд признал право собственности родственницы на жилье и отказал в выселении, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в основе спора лежал конфликт между двумя родными сестрами, жительницами Тараза.

    Учитель средней школы обратилась в суд с иском, утверждая, что является зарегистрированным собственником квартиры по договору приватизации 2003 года. Она просила выселить семью своей родной сестры из семи человек, включая несовершеннолетних детей.

    Ответчик во встречном иске о признании права собственности на спорную квартиру в силу приобретательной давности указала, что проживает в ней с семьей более 23 лет на основании договоренности с сестрой (истцом) и выданной ею же нотариальной доверенности на распоряжение жильем.

    Все это время - с 2002 года - семья ответчика несла расходы на содержание квартиры, производила капитальные улучшения и проживала в ней непрерывно и открыто.

    "В ходе судебного разбирательства были заслушаны показания свидетелей-соседей, подтверждающие факт длительного проживания ответчика и его семьи. Были изучены документы, подтверждающие оплату коммунальных услуг и содержание спорной квартиры. Сам истец ранее выдала доверенности, в том числе на продажу спорного имущества", - отметили в суде.

    Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних, рассмотрев дело, пришел к выводу, что в действиях ответчика имеются все признаки, предусмотренные статьей 240 Гражданского кодекса: добросовестность, открытость и непрерывность владения недвижимым имуществом как своим собственным в течение более 7 лет.

    В связи с этим суд отказал в удовлетворении иска о выселении и удовлетворил встречный иск ответчика, признав за ней право собственности на квартиру.

    Истец обжаловала это решение в апелляционном порядке. Судебная коллегия по гражданским делам Жамбылского областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции, поскольку добросовестное, открытое и непрерывное владение и пользование ответчиком недвижимым имуществом, а также бремя его содержания были достоверно подтверждены в суде. Кроме того, истец не предоставила доказательств, опровергающих данные обстоятельства.

    Решение суда первой инстанции оставили без изменений. Судебные акты уже вступили в законную силу.

    Ранее стало известно, что в Экибастузе женщину хотели выселить из квартиры после переезда ее семьи в Астану. Суд установил, что ей незаконно отказали в заключении договора найма государственного жилья, ссылаясь на то, что она не состояла на учете нуждающихся в нем.

    Житель Шымкента, отец четверых детей, заключил договор аренды с ипотечной компанией с правом выкупа трехкомнатной квартиры, но задолжал более 2 млн тенге. Его хотели выселить из жилья, однако в суде сторонам удалось достичь соглашения.

