Земельные участки продают в Астане, чтобы вложить деньги в строительство LRT

ТОО "City Transportation Systems" выставило на продажу недвижимость для привлечения средств в строительство LRT. В компании отметили, что это - дополнительное финансирование, передает NUR.KZ.

Сегодня, 9 сентября, на сайте e-qazyna.kz запланирован аукцион по земельному участку, принадлежащему CTS, в районе Нура - цена стартует почти с 338 млн тенге. Также продается объект незавершенного строительства в районе Есиль и другие объекты в разных районах столицы.

В пресс-службе CTS корреспонденту NUR.KZ сообщили, что полученные от продажи средства будут направлены на финансирование строительства легкорельсового транспорта. Это, как подчеркнули в компании, дополнительное финансирование.

Строительство LRT не остановится, если объекты не будут проданы, уточнили в компании.

В CTS пояснили также, как эти объекты перешли в собственность компании.

"В соответствии со статьей 341 Гражданского кодекса РК ТОО "City Transportation Systems" переданы права требования, обеспечивающие исполнение обязательств. В рамках взыскания задолженности по уступке прав требования в счет погашения задолженности ТОО было принято имущество, которое выставлено на продажу", - сообщили в пресс-службе.

Строительство LRT в Астане

В конце мая из города Таньшань в Астану отгрузили первые два состава LRT. До конца года из Китая в столицу должны привезти еще 17 единиц. В первых числах июня в Астану прибыли первые 60-метровые подвижные составы LRT с автоматизированным управлением - видео появились в Сети.

Позже на станции в районе Абу Даби Плаза провели работы по установке второго состава LRT, состоящего из двух вагонов.

Тогда же сообщалось, что тестовое испытание LRT планируется начать уже в сентябре этого года. Продлится оно примерно полгода, в это время транспорт не будет перевозить пассажиров.

К слову, ранее депутат показал, как вагоны выглядят изнутри. А в июне сообщалось, что депо LRT достроено на 50%.

В августе стало известно о завершении работ по укладке рельсов на основной линии LRT. Общая протяженность рельсов составила 22,4 километра. В акимате подчеркивали, что это один из ключевых этапов строительства LRT.

В августе утвердили официальные названия станций LRT - названия получили 18 станций.

