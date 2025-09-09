Уникальную карту XI века Великобритания передала в дар Казахстану

Посольство Великобритании передало в дар фонду казахстанского национального центра рукописей и редких книг копию карты Средней Азии, передает NUR.KZ со ссылкой на Минкультуры.

На официальном сайте Министерства культуры и информации сообщили, что карта является единственным известным экземпляром анонимного труда XI века, посвященного космологии и географии, под названием "Китаб гараиб аль-фунун уа мулях аль-уюн" ("Книга удивительных наук и услаждений взора").

"По данным исследователей, рукопись была создана в Египте в конце XII - начале XIII века. На карте, наряду с другими объектами, изображен город Жанкент, расположенный на территории современного Казахстана. В арабских источниках он упоминается как "Аль-кария аль-хадиса" ("Жаңа қала"). В VIII–XI веках Жанкент служил столицей государства огузов. Также на карте обозначены важнейшие города южного региона Казахстана", - рассказали в ведомстве.

Рукопись была приобретена в 2002 году при поддержке ряда благотворительных организаций, после чего полностью оцифрована и стала ценным источником для изучения средневековой исламской географии и искусства книги.

Карта XI века охватывает территорию Средней Азии и современного Казахстана, представляя собой уникальный историко-географический источник, имеющий высокое научное, культурное и национальное значение, добавили в ведомстве.

Напомним, ранее уникальную археологическую находку обнаружили ученые в области Ұлытау, где недалеко от одноименного села найдены останки сакского воина эпохи железного века.

А в ЗКО недавно обнаружили около 150 курганов необычной формы, которые относятся к древней цивилизации железного века. Местные жители связывают это место с мистикой.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.