Ресторан вместо сквера: актюбинцы возмущены строительством нового объекта

Жители Актобе обеспокоены новой стройкой - в самом центре города решили возвести очередной ресторанный комплекс, хотя изначально речь шла о сквере, сообщает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, участок, где закипела стройка, был огорожен еще восемь лет назад. При этом находится он на проспекте имени героини Алии Молдагуловой. А прямо напротив – военный институт имени Талгата Бегельдинова. Жители возмущены: питейные заведения в таком месте не просто кощунство, но и угроза безопасности.

Все это время за высоким забором копился мусор. Но теперь внезапно появились техника и паспорт объекта. И актюбинцы поняли: здесь будет не сквер, о котором они мечтали, а очередное заведение с алкоголем и музыкой до утра.

"В канун столетия нашей героини Алии Молдагуловой мы хотим построить на ее проспекте еще одно питейное заведения. У нас и так их в городе хватает. И я считаю, это кощунство. Тем более на этой улице легендарной Алии Молдагуловой таких заведений быть не должно", - отмечает Алдаберген Жапахов.

"Как продают эти участки? На какие деньги? Это что, мешок денег нужно? Или нам нужно с этого района собрать деньги и выкупить, что ли, эту землю? Ну, помогите! Мы уже не обращаемся. Одни отписки: "Выкупили, выкупили". Ну дайте им другой участок. Оставьте нам этот участок. Столько земли во всем Актобе!" - считает Людмила Ткачева.

Жители говорят, одного ресторана под окнами им уже достаточно. Там, жалуются, постоянный шум, драки и музыка до глубокой ночи. Теперь напротив военного института собираются открыть еще один. И это, считают люди, прямое неуважение к будущим офицерам.

"Как можно было построить ресторан? И строить собираются второй ресторан на территории, которая должна принадлежать государству. Это государственная территория. Здесь должен быть сквер. И напротив находится военный институт имени Талгата Бегельдинова. Это военный стратегический объект. Как может здесь существовать два ресторана?! Если земля или часть земли не используется по назначению в течение трех лет, земля должна быть изъята в пользу государства", - рассказывает Айгуль Шаяхметова.

В акимате отмечают - участок был продан в частные руки в 2003 году. С тех пор его перепродавали новым владельцам еще несколько раз. Последний хозяин, по данным чиновников, появился пять лет назад и теперь намерен довести стройку до конца – хотят этого жители или нет. К слову, попытки связаться с ним не принесли результатов.

"Он перепродавался несколько раз. В 2020 году он был приобретен другим юридическим лицом, и в 2023 году на него было получено архитектурно-планировочное задание на строительство ресторанного комплекса. Эскизный проект согласован в рамках действующего законодательства. Согласно закону и правилу архитектуры, оснований для отказа не предусмотрено", - сообщила главный специалист отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства акимата Актобе Жанаргуль Макашева.

По закону, если земля не используется по назначению в течение трех лет, она должна быть изъята в пользу государства. Но этот участок долгие годы пустовал, переходил из рук в руки и так и не стал общественным пространством. И похоже, что ни память о легендарной Алие Молдагуловой, ни близость военного института не способны остановить строительство очередного ресторана.

