Мужчину с травмой спустили с гор в Алматы

В горах Заилийского Алатау спасатели МЧС пришли на помощь получившему травму человеку - им пришлось добираться до пострадавшего пешком, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По данным ведомства, в районе озера Маншук Маметовой во время восхождения молодой человек получил травму ноги. На помощь выехал экипаж спасателей контрольно-спасательного поста "Туюк-су".

Доехав на служебной машине до озера №6, спасатели продолжили путь пешком.

"Навстречу спасателям вышла группа альпинистов, которые оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. Спасатели приняли мужчину и транспортировали его в альплагерь, откуда доставили до "Медео". Там его передали бригаде скорой медицинской помощи", - сообщили в МЧС.

Отметим, сегодня стало известно, что в Казахстане утвердили новые правила, согласно которым туристам необходимо заранее информировать о походах в горы и другие места с повышенным риском для жизни.

Ранее алматинские спасатели выехали на вызов в горы, где заблудился 18-летний неопытный турист. Молодой человек сам обратился в службу спасения, заявив, что днем отправился в горы вместе с друзьями, но отстал от группы и, не имея с собой фонарика, сбился с пути.

Спасатели на служебной машине прибыли к стоянке ущелья Проходное и около трех часов пешком пробирались в поисках парня. В итоге его обнаружили около поляны Терра и сопроводили к подножью горы.

Недавно сообщалось, что туристка получила травму ноги при спуске с пика Советов в горах Заилийского Алатау - на помощь ей пришли спасатели.

До этого шестеро туристов, среди которых иностранцы, застряли на пике Сатпаева - инструктор, как оказалось, получил перелом ноги. К спасательной операции привлекли вертолет.

Ранее спасатели также помогли вернуться домой четверым людям, заблудившимся в горах Алматы. В медицинской помощи туристы не нуждались.

