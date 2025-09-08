Пыльная буря накрыла Алматы (видео)
В Алматы сегодня непогода - в преддверии грозы в городе разыгралась пыльная буря. Фото и видео очевидцев появляются в Сети, передает NUR.KZ.
В Алматы слышны раскаты грома, кроме того, город накрыла пыльная буря. Видео очевидцев появляются в Сети.
Добавим, синоптики прогнозируют в Алматы на этой неделе похолодание и дожди.
Напомним, ранее весной пыльную бурю также сняли на видео в Алматы - сначала в мегаполисе подул сильный ветер, а после начался дождь, который перешел в ливень.
Пару дней спустя на Алматы обрушилась мощная буря: в городе наблюдали сильный ливень, град, некоторые дома остались без электричества. Очевидцы также засняли поваленные деревья и столбы.
Вскоре очевидцы сняли на видео пятиэтажный дом, в котором из-за ветра сорвало крышу. По некоторым данным, это произошло в микрорайоне Таугуль. А после стало известно, что еще один многоэтажный дом в мегаполисе остался без крыши, а часть конструкции упала на соседнее здание.
Кроме того, в результате мощной бури железная конструкция упала на пожилого мужчину, ему помогли очевидцы. Видео с места происшествия также появилось в Сети.
А в "Алатау Жарық компаниясы" прокомментировали последствия мощной бури, из-за которой многие потребители в городе остались без электричества.
