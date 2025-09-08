Туристы из Канады рассказали о теплоте и гостеприимстве в Казахстане (видео)

Туристы из Канады выразили благодарность сотрудникам полиции в Шымкенте, которые помогли им с обменом валюты и поездкой на такси, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается в новостном Telegram-канале ведомства, к туристическому патрулю в Шымкенте обратились граждане Канады, которым нужно было обменять валюту. Полицейские подробно объяснили все нюансы и сопроводили путешественников до специализированного пункта, где они смогли без затруднений обменять средства.

После этого туристы рассказали, что их дальнейший маршрут лежит в сторону Ташкента. Тогда инспектор туристической полиции проявила инициативу и лично проводила гостей до стоянки такси. Она объяснила им все необходимые детали и помогла сориентироваться на месте.

"Иностранные граждане отметили доброжелательность и профессионализм сотрудников полиции, подчеркнув, что такая поддержка делает пребывание в Казахстане не только безопасным, но и по-настоящему теплым и гостеприимным", - рассказали в МВД.

Ранее полицейские помогли другим туристам из Канады на Алаколе. Сотрудник, свободно владеющий английским, проинформировал иностранных гостей о местных правилах и вручил памятку с картой региона.

В Карагандинской области стражи порядка оказали помощь туристу из Южной Кореи, который во время путешествия на велосипеде по Казахстану заблудился в Темиртау.

Также иностранных туристов спасали в горах Алматы. Шестеро человек застряли на пике Сатпаева. Их инструктор, как оказалось, получил перелом ноги. К спасательной операции привлекли вертолет.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.