Российский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Атырау

Сегодня самолет авиакомпании Azur Air, который следовал по маршруту Екатеринбург - Анталья, по технической причине экстренно сел в аэропорту Атырау.

Как сообщает газета "Ак Жайык", на борту воздушного судна, которое совершило экстренную посадку в Атырау, находилось более 300 пассажиров.

По предварительной информации, причиной вынужденной посадки стали технические неполадки. Экипаж принял решение об экстренном снижении и запросил посадку в ближайшем аэропорту.

Посадка прошла благополучно. Пострадавших нет.

В российских СМИ также сообщили о ситуации на рейсе. РИА Новости пишет, что самолет Azur Air сел в Казахстане по технической причине. Перевозчик пояснил изданию, что для выполнения дальнейшего рейса в Анталью в Атырау направят резервное воздушное судно.

На время ожидания пассажиры размещены в терминале аэропорта Атырау. Им представлены прохладительные напитки и горячее питание в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Напомним, недавно самолет Air Astana, летевший 31 августа из Алматы в Актау, на подлете к Актау сообщил о технической неисправности. В Сети опубликован рассказ очевидца о панике на борту.

А несколько недель назад самолет Air Astana вынужденно вернулся в аэропорт Алматы по технической причине - отказала система отбора воздуха от двигателя.

