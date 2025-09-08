Российский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Атырау
Опубликовано:
Сегодня самолет авиакомпании Azur Air, который следовал по маршруту Екатеринбург - Анталья, по технической причине экстренно сел в аэропорту Атырау.
Как сообщает газета "Ак Жайык", на борту воздушного судна, которое совершило экстренную посадку в Атырау, находилось более 300 пассажиров.
По предварительной информации, причиной вынужденной посадки стали технические неполадки. Экипаж принял решение об экстренном снижении и запросил посадку в ближайшем аэропорту.
Посадка прошла благополучно. Пострадавших нет.
В российских СМИ также сообщили о ситуации на рейсе. РИА Новости пишет, что самолет Azur Air сел в Казахстане по технической причине. Перевозчик пояснил изданию, что для выполнения дальнейшего рейса в Анталью в Атырау направят резервное воздушное судно.
На время ожидания пассажиры размещены в терминале аэропорта Атырау. Им представлены прохладительные напитки и горячее питание в соответствии с федеральными авиационными правилами.
Напомним, недавно самолет Air Astana, летевший 31 августа из Алматы в Актау, на подлете к Актау сообщил о технической неисправности. В Сети опубликован рассказ очевидца о панике на борту.
А несколько недель назад самолет Air Astana вынужденно вернулся в аэропорт Алматы по технической причине - отказала система отбора воздуха от двигателя.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2283777-rossiyskiy-samolet-sovershil-ekstrennuyu-posadku-v-aeroportu-atyrau/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах