"Сначала предупреди МЧС": новые правила для туристов утвердили в Казахстане
Опубликовано:
В Казахстане утвердили новые правила, согласно которым туристам необходимо заранее информировать о походах в горы и другие места с повышенным риском для жизни, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
На официальном сайте ведомства сообщили, что физические лица до начала путешествия должны проинформировать территориальный орган МЧС о маршрутах передвижения при путешествии по труднодоступной местности. Это касается водных, горных и спелеологических объектов, связанных с повышенным риском для жизни.
Сообщить о маршруте можно одним из следующих способов:
- в информационной системе "eQonaq" и ее мобильном приложении;
- по адресу электронной почты территориального органа, указанному на официальном сайте территориального органа;
- по телефону 112 единой дежурно-диспетчерской службы.
Уведомление должно включать в себя фамилию, имя, отчество (при наличии) и контактные данные физического лица.
"При групповом путешествии информирование территориального органа осуществляется одним из участников группы с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), количества участников группы и их контактные данные, информацию о маршруте передвижения (месте начала и окончания маршрута, протяженности маршрута, предполагаемых местах ночлега и отдыха)", - пояснили в МЧС.
Напомним, недавно туристка получила травму ноги при спуске с пика Советов в горах Заилийского Алатау - на помощь ей пришли спасатели.
До этого шестеро туристов, среди которых иностранцы, застряли на пике Сатпаева - инструктор, как оказалось, получил перелом ноги. К спасательной операции привлекли вертолет.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2283750-snachala-predupredi-mchs-novye-pravila-dlya-turistov-utverdili-v-kazahstane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах