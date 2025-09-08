"Сначала предупреди МЧС": новые правила для туристов утвердили в Казахстане

В Казахстане утвердили новые правила, согласно которым туристам необходимо заранее информировать о походах в горы и другие места с повышенным риском для жизни, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

На официальном сайте ведомства сообщили, что физические лица до начала путешествия должны проинформировать территориальный орган МЧС о маршрутах передвижения при путешествии по труднодоступной местности. Это касается водных, горных и спелеологических объектов, связанных с повышенным риском для жизни.

Сообщить о маршруте можно одним из следующих способов:

в информационной системе "eQonaq" и ее мобильном приложении;

по адресу электронной почты территориального органа, указанному на официальном сайте территориального органа;

по телефону 112 единой дежурно-диспетчерской службы.

Уведомление должно включать в себя фамилию, имя, отчество (при наличии) и контактные данные физического лица.

"При групповом путешествии информирование территориального органа осуществляется одним из участников группы с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), количества участников группы и их контактные данные, информацию о маршруте передвижения (месте начала и окончания маршрута, протяженности маршрута, предполагаемых местах ночлега и отдыха)", - пояснили в МЧС.

Напомним, недавно туристка получила травму ноги при спуске с пика Советов в горах Заилийского Алатау - на помощь ей пришли спасатели.

До этого шестеро туристов, среди которых иностранцы, застряли на пике Сатпаева - инструктор, как оказалось, получил перелом ноги. К спасательной операции привлекли вертолет.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.