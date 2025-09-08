Лодка с детьми перевернулась на озере в СКО

Подростки отправились на рыбалке на лодке, однако из-за сильного ветра она перевернулась На помощь мальчикам пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС Казахстана.

Накануне трое подростков 12-13 лет из села Покровка Мамлютского района Северо-Казахстанской области отправились рыбачить на озеро Ахиповка.

Из-за сильного ветра их лодка перевернулась.

Оставшийся на берегу мальчик вызвал спасателей по номеру 112.

"Заявитель сильно волновался и долго не мог назвать свое точное месторасположение. Так как озер в той местности много, оперативный дежурный успокоил мальчика и методично расспросил о том, что он видит, чтобы сориентировать спасателей на местах", - рассказали в МЧС.

К счастью, прибывшие к месту вызова сотрудники МЧС вместе с сотрудником полиции благополучно доставили детей на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Державшиеся за лодку в воде пострадавшие сильно замерзли.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.