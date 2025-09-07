"Звезды, которые обычно не видны": жители Казахстана станут свидетелями полного лунного затмения

Казахстанцы в ночь с 7 на 8 сентября станут свидетелями полного лунного затмения. Специалисты рассказали, что сфотографировать фазы затмения можно будет с помощью телефонов, передает NUR.KZ.

На сайте научно-просветительского центра - Московского планетария, сообщается, что сегодня жители Земли смогут наблюдать редкое явление - полное лунное затмение. Для тех, кто хочет вовремя застать явление, запущен обратный отсчет.

Наблюдать затмение смогут и казахстанцы. По словам руководителя лаборатории физики Луны и планет в Астрофизическом институте имени В. Фесенкова Виктора Тейфеля, полное затмение ожидается в 22:30 часов. В тени луна будет находиться в 23:52. Выход из тени завершится в 00:56.

"Самое интересное и красочное зрелище приходится как раз на время путешествия Луны внутри земной тени. Яркость Луны будет несравненно меньше, чем яркость полной Луны, благодаря этому мы увидим звезды даже самые слабые, которые в обычное полнолуние не видны из-за создаваемого Луной светлого фона неба.

А вот Луна в тени не исчезнет, будет окрашена в кирпично-красный цвет. Это солнечный свет, прошедший сквозь земную атмосферу, преломленный ею и ослабленный за счет пропускания только красных лучей, подобно тому, как мы видим Солнце на закате или восходе, когда наша атмосфера рассеивает синие лучи, пропуская только красные", - предупредил специалист.

По его словам, при наблюдении затмения лучше всего использовать хороший бинокль, а сфотографировать фазы затмения можно и с помощью смартфона с zoom или цифровой камеры.

Напомним, в июне этого года казахстанцы смогли увидеть и заснять редкое небесное явление - "клубничную" луну, которое повторяется раз в 18 лет.

В октябре прошлого года казахстанцы сняли, как на востоке, в центре и на западе страны небо окрасилось в розово-фиолетовые цвета полярного сияния.

В сентябре прошлого года жители Астаны запечатлели "гигантскую" Луну на фоне заката Фото и видео появились в соцсетях. О редком явлении рассказывали ранее астрономы.

Также летом прошлого года мы писали о суперлунии - уникальном астрологическом явлении, которое можно было увидеть в Казахстане.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.