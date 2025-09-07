"Звезды, которые обычно не видны": жители Казахстана станут свидетелями полного лунного затмения

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    "Звезды, которые обычно не видны": жители Казахстана станут свидетелями полного лунного затмения

    Опубликовано:

    Затмение луны
    Затмение луны. Иллюстративное фото: Frank Hammerschmidt/picture alliance via Getty Images

    Казахстанцы в ночь с 7 на 8 сентября станут свидетелями полного лунного затмения. Специалисты рассказали, что сфотографировать фазы затмения можно будет с помощью телефонов, передает NUR.KZ.

    На сайте научно-просветительского центра - Московского планетария, сообщается, что сегодня жители Земли смогут наблюдать редкое явление - полное лунное затмение. Для тех, кто хочет вовремя застать явление, запущен обратный отсчет.

    Наблюдать затмение смогут и казахстанцы. По словам руководителя лаборатории физики Луны и планет в Астрофизическом институте имени В. Фесенкова Виктора Тейфеля, полное затмение ожидается в 22:30 часов. В тени луна будет находиться в 23:52. Выход из тени завершится в 00:56.

    "Самое интересное и красочное зрелище приходится как раз на время путешествия Луны внутри земной тени. Яркость Луны будет несравненно меньше, чем яркость полной Луны, благодаря этому мы увидим звезды даже самые слабые, которые в обычное полнолуние не видны из-за создаваемого Луной светлого фона неба.

    А вот Луна в тени не исчезнет, будет окрашена в кирпично-красный цвет. Это солнечный свет, прошедший сквозь земную атмосферу, преломленный ею и ослабленный за счет пропускания только красных лучей, подобно тому, как мы видим Солнце на закате или восходе, когда наша атмосфера рассеивает синие лучи, пропуская только красные", - предупредил специалист.

    По его словам, при наблюдении затмения лучше всего использовать хороший бинокль, а сфотографировать фазы затмения можно и с помощью смартфона с zoom или цифровой камеры.

    Напомним, в июне этого года казахстанцы смогли увидеть и заснять редкое небесное явление - "клубничную" луну, которое повторяется раз в 18 лет.

    В октябре прошлого года казахстанцы сняли, как на востоке, в центре и на западе страны небо окрасилось в розово-фиолетовые цвета полярного сияния.

    В сентябре прошлого года жители Астаны запечатлели "гигантскую" Луну на фоне заката Фото и видео появились в соцсетях. О редком явлении рассказывали ранее астрономы.

    Также летом прошлого года мы писали о суперлунии - уникальном астрологическом явлении, которое можно было увидеть в Казахстане.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.