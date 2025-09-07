Минэкологии сделало заявление после сообщений о брошенных тушах сайгаков на севере Казахстана
В Министерстве экологии сообщили о результатах проверки информации о якобы брошенных отходах при разделке туш сайгаков в Костанайской области, передает NUR.KZ.
По данным министерства, в Сети распространили информацию о якобы брошенных отходах при разделке туш сайгаков в Жангельдинском районе Костанайской области.
"В целях проверки факта на место была направлена рабочая группа с участием сотрудников акимата и ветеринарных служб, наличия останков не обнаружено. Составлен комиссионный акт обследования территории.
Информация об оставлении внутренностей на месте разделки без дальнейшей утилизации не соответствуют действительности", - заявили в Минэкологии.
В министерстве также пригрозили наказанием за распространение ложной информации и содействие ее распространению.
Ранее мы писали, что в двух областях Казахстана - Карагандинской и Ұлытау, обнаружены десятки туш сайгаков. Трупы краснокнижных животных сейчас обглодали бродячие собаки.
Также сообщалось, что сайгаки, найденные на Кенгирском водохранилище, погибли в результате зимнего падежа и от нападений бродячих собак.
Кроме того, сотни туш погибших сайгаков собирали спасатели на водохранилище в области Ұлытау - их утилизировали и составили акты.
