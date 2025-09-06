Движение по мосту Марал в Астане ограничили до понедельника из-за ремонта
В Астане на мосту Марал начался ремонт деформационного шва - на несколько дней были введены ограничения движения, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.
Будут проводиться работы по восстановлению дорожного полотна вдоль деформационных швов по мосту Марал (М2).
"В связи с этим, с 15:00 часов 6 сентября по 8 сентября текущего года движение автотранспортных средств будет частично ограничено. При этом, движение будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон, - говорится в сообщении.
Водителей и пешеходов призвали заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.
Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
"Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу", - обратились в акимате.
