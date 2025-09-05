Инвесторы едва не потеряли проекты на миллиарды тенге из-за ошибок госорганов Астаны

В Астане выявили факты согласования земельных участков с отклонением от проектов детальной планировки, из-за чего у инвесторов возникали проблемы, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.

По данным прокуратуры Астаны, в столице допущены факты согласования земельных участков с отклонением от утвержденных ПДП. Из-за этого инвесторы, реализуя свои проекты, не могли получить положительного решения по осваиваемым землям, ввиду несоответствия их ПДП.

"К примеру, одному из инвесторов согласовали земельный участок под строительство казахско-немецкой школы на сумму 4,5 млрд тенге, рассчитанной на 600 учащихся и созданием 82 рабочих мест. Однако при оформлении земельного участка инвестор получил 5 отказов, из-за того, что в ПДП на данном участке должен располагаться торговый центр", - рассказали прокуроры.

По акту надзора прокуратуры 4 инвесторам предоставлены земельные участки под реализацию их проектов на общую сумму 7,5 млрд тенге, в числе которых строительство социально значимых объектов.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев принял акима Астаны Жениса Касымбека и заслушал отчет о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.