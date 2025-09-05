Как казахстанцев могут заподозрить в причастности к наркопреступности в Казахстане
Зампредседателя Комитета по противодействию наркопреступности Куандык Альжанов рассказал, как полиция определяет, вовлечен ли человек в наркопреступность, передает NUR.KZ.
Во время брифинга в СЦК Альжанов рассказал о специальных критериях, которые позволяют заподозрить казахстанцев в причастности к наркопреступности. По словам спикера, этот алгоритм выработан совместно с Национальным банком, Агентством по регулированию финансового рынка, МВД и Агентством финансового мониторинга.
"Чуть завесу приоткрою - отслеживаются подозрительные операции. Например, одна и та же сумма денег перенаправляется, то есть, через криптокошельки, через электронные платежные системы. Там ряд признаков есть, который дает основания полагать, что действительно здесь замечена подозрительная операция, которая приостанавливается.
Затем с данным владельцем этих карт проводится беседа, и он должен объяснить происхождение этих средств", - говорит полицейский.
Он добавил, что в результате проверки граждане оказываются не наркокурьерами, а обычными бизнесменами и доставщиками еды, поэтому работа проводится также и совместно с операторами сотовой связи.
Напомним, сегодня Альжанов рассказал, почему не блокируют Telegram-каналы, через которые ищут наркокурьеров.
Ранее предполагаемого наркоторговца задержали в Астане - в его квартире нашли наркотики и много денег наличкой.
