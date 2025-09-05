"Грохот был в пять утра": потолок обрушился в Актобе, теперь на его месте огромная дыра

В Актобе кирпичи и куски штукатурки с потолка рухнули на лестницу. К счастью, никто не пострадал. Жильцы поделились, что своими силами починить крышу им будет трудно, передает "Диапазон".

Недавно в двухэтажном доме на пересечении улиц Есет батыра и Калдаякова в подъезде обвалился потолок. В мае уже были предпосылки - с потолка сильно облетела штукатурка. Но теперь в нем зияет огромная дыра. На пол полетели куски штукатурки, кирпичи. Чудо, что никто не пострадал, так как обвал произошел около пяти утра.

"Грохот был в пять утра. Это мы сейчас убрали подъезд, но кирпичи все еще оттуда падают", - поделился жилец дома Батыр.

Страшно подумать, что будет в подъезде, когда пойдут дожди.

"Произошло это, потому что старый дом, видимо, от времени все разрушилось. Такая же точно история была лет 10 назад у меня в квартире на втором этаже. Мы сами все чинили, теперь вот такая проблема возникла. Такая высота, оно все падает на голову.

Дом 60-го года постройки, может быть, и раньше. За это время мы, как могли, поддерживали, лет пять назад мы сделали ремонт. Но вот эта ситуация, которую мы своими силами не можем решить. Если начало уже валиться, оно так и будет выпадать. Тут потолок как сделан - две плиты железобетонные, а между ними доски лежат. Оно и дальше пойдет, тут все трухлявое", - рассказала пенсионерка Людмила.

В доме всего восемь квартир, из них жилые - шесть. На первом этаже две квартиры занимает бизнес. Жильцы поделились, что своими силами ремонтировать крышу им трудно, а впереди осень и зима.

Обрушение потолка. Фото: diapazon.kz

"О ситуации в доме мы знаем. Жильцы должны принести нам заполненный протокол собрания, мы им его выдали. После мы сможем направить на сайт госзакупок заявку на техобследование дома. Это за счет бюджетных средств. Тогда будет понятно, в каком дом состоянии, какой ремонт требуется. Дальше уже с заключением экспертов можно будет решать, как производить ремонт. Возможно участие в программе модернизации или же за счет целевых средств, то есть жильцов", - объяснила руководитель отдела жилищной инспекции города Акнур Казбаева.

Ранее стало известно, что в Астане жители жилого комплекса Samgau City, расположенного на правом берегу, возмущены качеством домов и отсутствием документов на них. По их словам, строительство комплекса затянулось, а работы до сих пор не завершены, хотя с момента покупки квартир прошло три года.

В Алматы жильцы трех двухэтажек уверяют, что уже 40 лет выживают в аварийных домах и просят их снести. Люди переживают, что в морозы могут остаться еще и без тепла. Коммуникации давно отслужили свое и ремонту не подлежат. Да и сами здания уже представляют угрозу для жизни, жалуются жильцы.

