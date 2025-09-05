jitsu gif
    "Жуткое зловонье": сельчане недовольны соседством с мусорным полигоном в СКО

    Опубликовано:

    Склад мусора
    Мусор. Скриншот из видео: Седьмой канал

    Вблизи села в СКО планируется строительство мусорного полигона. Его еще не подготовили, но туда уже везут бытовые отходы. Местные жители выступают против предприятия, передает Седьмой канал.

    Жители села Трудовая Нива рассказали телеканалу, что последние четыре дня поток грузовиков с отходами, в числе которых и трупы животных, не прекращается. Люди недовольны происходящим, и уверены, что из-за антисанитарии начнется распространение инфекции. И уже ощущается жуткое зловонье.

    Возмущены люди неспроста, ведь территория для утилизации отходов не подготовлена, земля не расчищена, ограждения нет. Но, несмотря на это, мусор возят тоннами с соседних населенных пунктов.

    Как оказалось, участок площадью 6 гектаров местные власти выделили прямо посреди леса. Чиновники свое решение объясняют тем, что других мест в районе нет. К тому же, говорят, по требованиям такие объекты должны находиться не менее чем в 13 км от аэропорта.

    "Если брать в другом месте, по Бешколю проходит Ишим, то есть охранная зона Ишима. В другой стороне если брать, в сторону города, тут уже жилой сектор идет. По Бесколю у нас попадает тоже 13 метровая зона жилых домов. Самое оптимальное место выбрано здесь - с учетом всех экологических норм", - сказал руководитель отдела земельных отношений района Руслан Астанов.

    Впрочем, людей такие доводы не убедили. Сельчане считают, что их права нарушены, и намерены обратиться в прокуратуру.

    Напомним, ранее жители Жезказгана пожаловались, что город утопает в мусоре - отходы не успевают вывозить, поэтому на улицах стоит смрад. В акимате ответили на претензии горожан.

    А жители Караганды жалуются на едкий дым, который начал беспокоить их после того, как на местном мусорном полигоне произошел пожар.

