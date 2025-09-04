Землетрясение в Афганистане: есть ли среди жертв казахстанцы, рассказали в МИД

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Землетрясение в Афганистане: есть ли среди жертв казахстанцы, рассказали в МИД

    Опубликовано:

    Землетрясение в Афганистане
    Землетрясение в Афганистане. Фото: x.com/nabilajamal_

    Вице-министр иностранных дел в кулуарах сената прокомментировал вопрос о том, есть ли среди пострадавших во время землетрясения в Афганистане граждане Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

    "По нашей информации, пока нет среди пострадавших граждан РК", - сказал Алибек Куантыров.

    По его словам, вопрос на контроле нашего посольства в Кабуле.

    "Всегда, каждый день мониторится", - заверил он.

    Напомним, в ночь на 1 сентября в Афганистане, на границе с Пакистаном, случилось землетрясение магнитудой 6.

    В Минздраве страны сообщили о начале масштабной спасательной операции, однако из-за сложнодоступной горной местности масштабы разрушений пока оценить сложно.

    Как писали СМИ, за первым землетрясением последовали пять афтершоков. Подземные толчки ощущались на территории от Кабула до столицы Пакистана Исламабада.

    Больше всего пострадала афганистанская провинция Кунар, землетрясение затронуло также провинции Нангархар, Лагман, Нуристан и Панджшир.

    По последним данным, число жертв превысило 1,4 тысячи, пострадали более 3,1 тысячи человек, разрушено свыше восьми тысяч домов.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования руководству Афганистана, а западные страны заявили о готовности оказать стране финансовую помощью.

    3 сентября в Афганистане после разрушительного землетрясения произошло еще одно, менее сильное. О пострадавших пока не сообщается.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.