Землетрясение в Афганистане: есть ли среди жертв казахстанцы, рассказали в МИД

Вице-министр иностранных дел в кулуарах сената прокомментировал вопрос о том, есть ли среди пострадавших во время землетрясения в Афганистане граждане Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

"По нашей информации, пока нет среди пострадавших граждан РК", - сказал Алибек Куантыров.

По его словам, вопрос на контроле нашего посольства в Кабуле.

"Всегда, каждый день мониторится", - заверил он.

Напомним, в ночь на 1 сентября в Афганистане, на границе с Пакистаном, случилось землетрясение магнитудой 6.

В Минздраве страны сообщили о начале масштабной спасательной операции, однако из-за сложнодоступной горной местности масштабы разрушений пока оценить сложно.

Как писали СМИ, за первым землетрясением последовали пять афтершоков. Подземные толчки ощущались на территории от Кабула до столицы Пакистана Исламабада.

Больше всего пострадала афганистанская провинция Кунар, землетрясение затронуло также провинции Нангархар, Лагман, Нуристан и Панджшир.

По последним данным, число жертв превысило 1,4 тысячи, пострадали более 3,1 тысячи человек, разрушено свыше восьми тысяч домов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования руководству Афганистана, а западные страны заявили о готовности оказать стране финансовую помощью.

3 сентября в Афганистане после разрушительного землетрясения произошло еще одно, менее сильное. О пострадавших пока не сообщается.

